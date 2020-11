Romero sobre auditorías: No existe ningún informe que cuestione la rectitud de las elecciones

Fuentes: Cadena A / ANF

La Paz, 3 de noviembre (ANF).- Ante la petición de una auditoría a las elecciones generales del 18 de octubre, por existir supuestamente dudas razonables en los resultados, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, afirmó que no existe ningún informe que haya cuestionado la validez, rectitud y transparencia del proceso electoral.

“No existe informe de ninguna misión internacional que haya cuestionado la validez, la rectitud y la transparencia del proceso electoral, eso es lo que genera certeza. Y por supuesto que no se ha presentado y no se puede presentar ninguna prueba que indique que este proceso electoral no ha tenido esta característica de limpieza”, afirmó Romero en entrevista con Noches Sin Tregua.

La víspera, dos cabildos se realizaron simultáneamente en Cochabamba y Santa Cruz. Ambos coincidieron en impulsar la realización de una auditoría a los comicios del 18 de octubre y, como medida de presión, tomar las instituciones estatales. Sin embargo, el cabildo realizado en El Cristo, Santa Cruz, también determinó no aceptar a ningún gobierno hasta conocer los resultados de la autoría y pedir a las Fuerzas Armadas (FFAA) hacerse cargo de las riendas del Estado, si así se requiere.

Ante la pregunta: “¿Usted y los vocales descartan cualquier auditoría complementaria a los informes de organismos internacionales?”, Romero respondió: “Todos estos informes han sido muy claros, convergentes en el sentido de que Bolivia tuvo una elección libre y transparente y creo que esa es la certeza y la seguridad y la tranquilidad que deben tener los ciudadanos en el país”.

Explicó que el país se encuentra frente a misiones internacionales que son especializadas en evaluar procesos electorales, y el conjunto de los veedores electorales encontró adecuado el proceso llevado el 18 de octubre.

Dijo que el resultado fue el mismo de las dos principales plataformas de observación electoral en Bolivia, como Observación Ciudadana de la Democracia Bolivia (OCD Bolivia), que desplegó la mayor cantidad de ciudadanos como observadores durante la jornada de votación.

Añadió que en el mismo sentido se pronunciaron los gobiernos europeos, de América Latina y Norteamérica, aprobando la forma en cómo se llevó adelante el proceso electoral boliviano. “Es porque han considerado que el proceso está bien realizado, que ha sido avalado por la comunidad internacional, estos gobiernos han reconocido los resultados”, remarcó Romero.

Cuatro misiones internacionales y dos de la sociedad civil acompañaron el proceso electoral en Bolivia. Estuvieron presentes veedores de la Unión Europea (UE); de la Organización de Estados Americanos (OEA); la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore); y el Centro Carter.