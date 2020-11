Tarija: Desde hace un año, YPFB retiene Bs 2 millones del Fondo Rotatorio

YPFB retiene recursos del Fondo Rotatorio de Tarija recaudados desde abril a diciembre del 2019 en el Chaco. La ANH solicitó nueva documentación para viabilizar la transferencia.

Son aproximadamente dos millones de bolivianos los que retiene Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) del Fondo Rotario de Tarija, recursos que debieron transferirse hace un año al programa departamental GNV para la reconversión de vehículos de gasolina a gas.

Los vehículos que se beneficiaban de la reconversión, dejaban 0,20 centavos en las estaciones de servicios cada vez que cargaban gas a sus motorizados, los surtidores entregaban esas recaudaciones a la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas), luego esta institución hacía la transferencia al programa GNV para las arcas del Fondo Rotatorio creado con recursos departamentales. Pero ese mecanismo se rompió luego de sacar del Chaco a la empresa estatal departamental.

El año 2019, por disposición del gobierno, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) desplazó a Emtagas del Chaco, pasándole la competencia a YPFB. Es así que, desde abril a diciembre de ese año, los 0,20 centavos llegaban a las cuentas de la empresa nacional, pero esta no hizo la transferencia al programa GNV, situación que generó preocupación u molestia en el sector del transporte.

El ejecutivo de la Federación Departamental del Autotransporte de Tarija “15 de Abril”, Damián Castillo, explicó que ni con el exministro de Hidrocarburos, Víctor Zamora, quien es tarijeño, se logró recuperar esos recursos. Dice que solo se dedicó a darle vueltas al asunto y terminó su gestión sin resolver esa demanda.

En ese sentido, el dirigente indicó que el transporte enviará cartas al presidente de YPFB, Wilson Zelaya, y al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, para hacerles conocer la situación y que instruyan a la empresa nacional entregar los recursos, porque es dinero del programa departamental y no se lo puede retener.

Auditoría El transporte solicitará una auditoría sobre el Fondo Rotatorio de reconversión vehicular en Tarija

El director del programa GNV, José Navarro, señaló que hubo diferentes reuniones con las autoridades del Gobierno de transición para viabilizar la transferencia de recursos y cumplir con la Resolución Administrativa 165 de la ANH, pero por los cambios políticos que se tuvo en el país, no se concretó nada.

El funcionario público dice que en los pasados días se tuvo una reunión con la ANH regional Tarija, instancia que le pidió enviar una nueva documentación para que saquen una resolución en la que se obligue a YPFB a cumplir con la transferencia de los recursos económicos.

“Vamos a presentar la nueva documentación requerida, se presentará todos los antecedentes y esperamos que saquen la resolución a favor del programa, porque no podemos perder esos recursos que son cerca de dos millones de bolivianos – comentó Navarro –. YPFB argumentaba que no tenían un proceso, pero la Resolución 165 de la ANH ratifica que debe hacerse el mismo procedimiento que se tenía con Emtagas. Lamentablemente no hicieron la transferencia”.

Castillo, por su parte, también indicó que su sector solicitará una auditoría sobre el manejo de los recursos del Fondo Rotario, porque las normativas indican que no se debe usar ese dinero en otras cosas que no sean para el programa y, al parecer, ocurrió lo contrario en la administración de la Gobernación.

Programan Bs 7 MM para las reconversiones

Según el Programa GNV de Tarija, el Plan Operativo Anual 2021 (POA) programó una inversión de siete millones de bolivianos, recursos que alcanzarán para reconvertir 100 vehículos, de gasolina a gas. La prioridad estará centrada para el sector del transporte público, que incluye motorizados nuevos de quinta generación, pero también para los particulares. Para el 2020 se programó cinco millones de bolivianos.