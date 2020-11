Senador del MAS: Los 2/3 no es un problema importante para el país

Senador del MAS Félix Ajpi. Foto/Erbol

Fuente: Erbol

El senador del MAS Félix Ajpi afirmó este lunes que, para el nuevo gobierno, el tema de los dos tercios “no es un problema importante para el país y, particularmente, para el MAS” porque la tarea principal es estabilizar y mejorar la economía en coordinación entre el Ejecutivo y Legislativo.

“No se ha quebrantado ni un ápice de la Constitución Política del Estado y los cambios ha sido legítima y legalmente establecidos en el manejo de la Asamblea. Para nosotros está perfecto, pero con el tiempo explicarán los que están observando este cambio”, manifestó.

Indicó, sin embargo, que más adelante podrán escuchar a las partes, tal como anunció el vicepresidente David Choquehuanca, para trabajar en armonía y en coordinación con la fuerza minoritaria.

Aseguró que están dispuestos a analizar la demanda de la oposición porque nada “está escrito en piedra”, pero no para modificar sino para analizar. Si los dos tercios es favorable al país se puede corregir, si no afecta a la Constitución y es de mero trámite legislativo, no tenemos por qué cambiar, anticipó.

Señaló que el gabinete ministerial tiene que estar acorde también a las necesidades del país, porque ha sido un año destrozo para la democracia, por tanto, el próximo gabinete tiene que ser técnico y político.