«Siguen siendo corruptos»: The Weeknd se lanzó contra la organización de los Grammy por no haber sido nominado en ninguna categoría

Pese a que su álbum “After Hours” ha sido catalogado por la crítica como uno de los mejores de este 2020, el canadiense no figura en las ternas de la edición número 63 de la emblemática gala de premiación

Tras darse a conocer las nominaciones de la próxima entrega del Grammy, diversas fueron las reacciones por parte del público en las redes sociales, entre las cuales no faltó a quien le pareció extraño que el músico The Weeknd no apareciera en la terna a competir por ningún galardón.

Pero no sólo los fans extrañaron la presencia del artista, sino que el mismo músico canadiense, quien dominó las listas de popularidad en el presente año con su álbum After Hours, hizo evidente su molestia con la organización del premio al no saberse nominado en ninguna de las múltiples categorías.

El polémico cantante, quien apenas este fin de semana causó conmoción en los American Music Awards, donde obtuvo ocho premios por el mismo proyecto musical y dio mucho de qué hablar por presentarse con el rostro vendado y unos “moretones” en las mejillas, explotó contra los Grammy.

El intérprete se lanzó en Twitter contra la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, a la que llamó corrupta. Así lo escribió en el mensaje que fue dirigido a sus casi 14 millones de followers:

Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes a mí, a mis fans y a la industria ser transparentes

El tuit que hasta la noche de este martes alcanzó casi 700 mil favs y más de 217 mil retuits hace referencia al método por el cual dicha institución elige a los nominados a sus ternas anualmente, siendo que es un proceso que siempre se ha mantenido en secreto al no darse a conocer públicamente la identidad del comité que lo conforma ni desvelar públicamente por quién se votó.

El tema rápidamente se viralizó e incluso surgieron memes y gifs en apoyo al músico (Foto: Captura de pantalla)

Esta ausencia del popular músico en la emblemática entrega anual a la música grabada tomó por sorpresa también a los críticos musicales, quienes no se explican cuál es la razón por la que el galardonado álbum de The Weeknd no haya sido contemplado para competir en ninguna terna, siendo que After Hours ha sido considerado como uno de los 10 materiales más destacados del presente 2020 y algunos de los temas que lo conforman han sido destacados dentro de los mejores cinco sencillos del año.

En medio de la confusión, el portal Variety publicó una hipótesis: sería factible que The Weeknd haya quedado fuera de las nominaciones de los Grammy 2020 luego de que el canadiense entrara en algunas discrepancias con la organización del evento, ya que se buscaba contar con su participación como parte del espectáculo el día de la gala, pero siendo que la premiación se llevará a cabo por las mismas fechas del Super Bowl, magno evento deportivo donde The Weeknd se presentará en el medio tiempo, el artista habría declinado a actuar en los Grammy, decisión que habría sido considerada como un desaire a la Academia.

Y es que entre los múltiples cuestionamientos de los fans del canadiense destaca que el tema Yummi de Justin Bieber sí esté dentro de las nominaciones, mientras que Blinding Lights, de The Weeknd, no. Para gran cantidad de cibernautas, el tema de The Weeknd es superior al de su colega y compatriota, sin embargo no aparece en ninguna terna, ni siquiera en las de Soul / R&B, donde figuran talentos como Beyoncé, Brittany Howard, Jacob Collier y Emily King.

Por su parte, en la categoría de Mejor canción pop solista destacan Yummi, de Justin Bieber; Say So, de Doja Cat; Everything I Wanted, de Billie Eilish; Don’t Start Now, de Dua Lipa,; Watermelon Sugar, de Harry Styles; y Cardigan, de Taylor Swift.

La edición número 63 de la icónica ceremonia de premiación se realizará el próximo 31 de enero, con una transmisión mundial a través del canal CBS.

Fuente: infobae.com