 Sin tiempo para morir: La película puede ganarse un premio sin haberse estrenado

Sin tiempo para morir, es la última película en donde veremos a Daniel Craig como el agente 007; sin embargo, debido a la pandemia, el film ha sufrido retrasos, por lo que será hasta 2021 cuando podremos disfrutarla en pantalla grande.

A pesar de no llegar todavía a las salsa de cine, la temporada de premios no ha querido pasar desapercibido el film dirigido por Cary Fukunaga. Pues el trabajo del equipo detrás del proyecto podría ganar un premio sin haberse proyectado en ninguna pantalla de cine -al menos frente al público-.

Según recoge CinemaBlend, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos -es decir, los que dan los Grammy- han querido reconocer la labor de Billie Eilish en el tema que ha compuesto junto a su hermano, Finneas Baird O’Connell, para la película y podría hacerse con el galardón a Mejor canción escrita para medios visuales.

Congratulations 63rd #GRAMMYs Best Song Written For Visual Media nominees (a songwriter(s) award): @taylorswift13, @brandicarlile, @idinamenzel, @AURORAmusic, @billieeilish, and Cynthia Erivo: https://t.co/teAbOeBzZ9 pic.twitter.com/Z4IaOOKA5m

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 24, 2020