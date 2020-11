Sin tiempo para morir: Rami Malek será el villano más grande de la saga Bond

Sin tiempo para morir, es lo último de la franquicia de James Bond y la última vez para Daniel Craig interpretando al icónico personaje creado por Ian Fleming. La película se estrenará el 02 de abril del 2021 y aunque se esperaba que se estrenará en algún formato streaming, MGM decidió que la película será estrenada en salas de cine.

El filme dirigido por Cary Joji Fukunaga promete ser un espectáculo a la altura de la franquicia y, además de con el propio Craig, también cuenta con intérpretes de la talla de Ana de Armas y Rami Malek. El ganador del Oscar se meterá en la piel de Safin y varios miembros del equipo lo señalan como el villano más grande y aterrador al que se ha enfrentado Bond. ¿Más que el Le Chiffre de Mads Mikkelsen, el Silva de Javier Bardem o el Blofeld de Christoph Waltz? Lo descubriremos el año que viene.

Ganador de la estatuilla de la Academia por su interpretación de Freddie Mercury, Rami Malek, también protagonista de la serie Mr. Robot, sabía en lo que se metía cuando aceptó el papel de Safin. “Es una película de 007. Forman parte de nuestra historia cinematográfica”, ha explicado el actor en un perfil suyo en la revista GQ. “¿La oportunidad de estar cara a cara, frente a frente con Daniel [Craig] y darles todo lo que tengo? Eso es algo que recordaré como algo grandísimo”. Y resulta que Craig está más que de acuerdo con su compañero: “Cuando trabajas con Rami, simplemente sabes que él es consciente de todas esas cosas. Tiene este cerebro enorme y activo, así que sé que está tirando de las palancas adecuadas… Rami me conoce. Entiende la importancia de su interpretación. Entiende que está haciendo de un villano de Bond, lo que eso significa, lo que significa históricamente y el tipo de villanos que ha habido antes. Rami es muy bueno en su trabajo. Eso es quedarse corto”.

“PENSAR MÁS GRANDE”

En un video promocional previo, Malek describía a su Safin como “aterrador” y “formidable”. Para dar forma a su personaje, el intérprete se sentó con el director Cary Joji Fukunaga y juntos se preguntaron qué era lo que nos asustaba de verdad; qué provocaría auténtico pánico dentro de nuestros corazones. “Una vez que nos adentramos en el terreno de Christoph Waltz/Blofeld, no puedes volver a algo pequeño”, comenta el cineasta. “Teníamos que pensar más grande. Es complicado porque no quieres hacer un supervillano que sea un cliché. Pero tienes que crear a alguien que no sólo sea una amenaza para Bond y la gente que quiere, sino también para el mundo en general”.

Según la sinopsis del largo, James comienza fuera del servicio activo y vive tranquilamente en Jamaica retirado del MI6. Pero su descanso se vuelve efímero cuando su viejo amigo de la CIA Felix Leiter, interpretado por Jeffrey Wright, le pide que le ayude para rescatar a un científico secuestrado. Así será como se tope con Safin (Malek), un misterioso nuevo enemigo con una peligrosa tecnología al alcance de su mano.