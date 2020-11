Tarija: San Luis y San Jorge en riesgo por las aguas negras y el dengue

Piden al Servicio Departamental de Salud (SEDES), que realice el fumigado para eliminar los zancudos que se proliferan en las lagunas de oxidación

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

Fuente: https://www.elperiodico-digital.com

La presidenta del barrio San Luis, Gabriela Panique, informó que su zona se encuentra afectada por la falta de alcantarillado sanitario y causa de esto, existen conexiones clandestinas que desembocan en el río Guadalquivir.

“Nuestro barrio no se encuentra en buenas condiciones, pues está siendo olvidado por las autoridades municipales y departamentales. Antes de proponer mejorar otras zonas, deberían ver en que estado está San Luis “, mencionó.

Asimismo, Panique manifestó que otro problema que tienen los barrios: Petrolero, San Luis y el Temporal, es la proliferación de zancudos, debido a las lagunas de aguas residuales.

“Me reuní con el personal del Servicio Departamental de Salud (SEDES), para solicitar el fumigado, para eliminar el vector. Pero los responsables, me dijeron que en estas zonas no existe el mosquito transmisor del dengue, por lo tanto no es peligroso, cuando en realidad si hubo casos registrados”, mencionó.

Al respecto, los vecinos del barrio San Jorge I, manifestaron que desde hace varios meses las aguas residuales del penal de Morros Blancos, son drenadas a las calles y esto estaría ocasionando un daño al medio ambiente.

El apunte

El penal de Morros Blancos no se responsabiliza de las cañerías

El director del Régimen Penitenciario de Tarija, Willian Narváez, manifestó que junto con su personal realizó la inspección de las cañerías y estas, estarían en perfecto estado.

“El drenado de aguas residuales, no provienen del penal de Morros Blancos, sino de los locales de la zona de la parada hacia Chaco”, declaró.