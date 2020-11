Tránsito: «Si ven un amigo que está bebiendo, búsquenle un chofer o quítenle la llave»

El último fin de semana del mes de noviembre, el penúltimo mes del año, resultó particularmente trágico, ya que se registraron 26 hechos en los cuales perdieron la vida cinco personas.

Muchos de los siniestros en las vías urbanas y de provincia fueron ocasionados por personas que estaban conduciendo bajo influencia alcohólica, por lo que el director departamental de Tránsito, William Montes, pidió a la población evitar que un ebrio se suba a su motorizado y luego termine matando o muriendo en las vías cruceñas.

«Este fin de semana ha sido trágico y es lo que no queremos que ocurra. Si están consumiendo bebidas alcohólicas, no conduzcan. Si ven un amigo que está tomando, búsquenle un chofer o quítenle la llave«, pidió la autoridad policial e insistió en que una persona bajo influencia alcohólica no puede circular por la ciudad.

De acuerdo con los reportes del fin de semana, en San Germán se registró un accidente que dejó dos lesionados y el conductor, presumiblemente en estado de ebriedad, escapó del lugar.

Otro de los hechos sucedió en la zona de La Enconada, donde al amanecer del domingo un conductor, en estado de ebriedad, quedó apretado entre los fierros de su motorizado y murió allí. Su vehículo había chocado contra otro.

El sábado un nueva muerte se sumó a esta lista negra y fue el atropello de un peatón por un volqueta. Lo mismo que un ciclista que en la zona de Satélite Norte, fue alcanzado por un minibús y murió luego de ser impactado.

Montes dijo que al menos seis conductores quedaron detenidos en las diferentes celdas de tránsito de las estaciones policiales de los barrios, al haber sido sorprendidos conduciendo bajo influencia alcohólica.