Tras agresión al «Tata» Quispe, concejal del MAS pide disculpas a afectados por la violencia en la plaza Murillo

Tras hechos de agresiones suscitados en la plaza Murillo contra Rafael Quispe y sus simpatizantes, el concejal del MAS, Jorge Silva, reprochó los hechos de violencia, exhortó a los militantes a ser más tolerantes y pidió disculpas a los afectados.

“Uno está en su derecho de ejercer, un reclamo, una protesta de no estar de acuerdo con algún personaje, con algún político. Pero eso no es motivo para agredir, no es motivo para generar violencia. Reprochamos estos hechos que han pasado en la plaza Murillo y, bueno, pedimos disculpas a las personas que hayan sido afectadas”, dijo este jueves Silva.

El miércoles, Rafael “Tata” Quispe fue víctima de insultos y agresiones de parte de simpatizantes del MAS, que incluso le robaron su sombrero, cuando intentaba ratificar su candidatura a gobernador en una conferencia de prensa en la plaza Murillo.

“Es reprochable desde nuestro punto de vista, es censurable y rechazamos cualquier acto de violencia. Lo hemos hecho durante el golpe, durante los 11 meses de gestión de gestión de la señora Añez donde la violencia era la característica y hoy no podemos permitir ni podemos apañar hechos de violencia en nuestro gobierno, por lo tanto exhortamos a los compañeros del MAS y a la población en su conjunto a tener más tolerancia”, manifestó Silva.

El concejal también rechazó los hechos en que militantes del MAS ingresaron a entidades públicas hostilmente a buscar puestos laborales. Dijo que se ha llamado la atención de los dirigentes del partido para que haya controlar ímpetu que tienen esas personas.

“No estamos de acuerdo con estos atropellos que se están cometiendo en algunas instituciones públicas, donde compañeros nuestros estarían participando con este tipo de acciones que no dicen nada bien. Yo creo que tenemos que ser coherentes con el discurso y eso empieza en casa”, agregó.

Silva señaló que se ha pedido informe a la Dirección Regional del MAS en La Paz y a la Dirección Departamental para que identifiquen a las personas que cometieron estos hechos.