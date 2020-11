Tras un largo asilo y sin poder, exministros alistan su defensa

Fuente: paginasiete.bo

Baldwin Montero /La Paz

Cuando faltan dos días para que el Movimiento Al Socialismo (MAS) retome el poder fortalecido con el 55,1% de respaldo que obtuvo en las urnas el pasado 18 de octubre, volvieron a sus casas dos de las siete exautoridades de ese partido que hace un año se asilaron en la residencia de la Embajada de México, en la zona Sur de La Paz.

El primero en hacerlo fue el exministro de Justicia Héctor Arce y luego le siguió su excolega de Defensa Javier Zavaleta, quienes en las últimas dos semanas habían sido beneficiados con decisiones judiciales que dejaron sin efecto las órdenes de aprehensión que pesaban en su contra por procesos abiertos por fraude electoral y terrorismo, respectivamente.

En un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook, Arce hizo conocer que retiró su solicitud de asilo y dejó la residencia el último martes y que, de inmediato, se reencontró con su familia “recobrando la paz y la tranquilidad que nos arrebataron injustamente”.

En el mensaje dice que vivió un año de “encierro, soledad y desazón, siendo absolutamente inocente” y se declara víctima de “odio, maldad y una terrible persecución absolutamente injustificada e innecesaria”.

Explica que a fines de 2019 decidió solicitar asilo porque vio que se encontraba en riesgo su seguridad y la de su familia, y anuncia que seguirá trabajando “desde la militancia” porque “son tiempos de nuevos liderazgos y renovación”.

Horas antes, durante una entrevista en el programa No Mentirás, de la red PAT, el extitular de Defensa Javier Zavaleta hizo conocer que también dejó la residencia de la Embajada de México para iniciar su defensa desde el llano, al lado de su familia.

“He tomado la decisión de dejar la residencia y empezaré mi defensa en libertad y desde mi hogar”, anunció.

Como Arce, dijo que lo más importante es que regresó al lado de su familia. “Es algo indescriptible, no solamente por el contacto que tienes con otras personas, por el hecho de andar en la calle ( ) sino fundamentalmente por poder ver a tu familia en libertad. Esto ha permitido más tranquilidad”.

Hasta la tarde de este viernes continuaban en la residencia la exministra de Culturas Wilma Alanoca, el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, el exministro de Gobierno Hugo Moldiz, el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) Nicolás Laguna y el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez.

La orden de aprehensión que pesaba sobre Quintana también fue anulada el 31 de octubre, pero el exministro continuaba en la residencia. En una entrevista que ofreció el jueves 29 de octubre a la cadena rusa RT desde ese lugar, anunció que volverá a sus labores particulares cuando asuma el nuevo gobierno.

“Cuando este régimen entregue el gobierno a Luis Arce y David Choquehuanca se habrá terminado el imperio de la impunidad y de la violación de los derechos humanos”, afirmó, para luego declararse víctima de una “estrategia de escarmiento político contra el MAS y las organizaciones sociales”.

En criterio de Quintana, lo que además deberá ocurrir es el inicio de una investigación a fondo sobre lo que ocurrió en el país en octubre y noviembre de 2019, lo que para su partido fue un golpe de Estado con apoyo de EEUU.

Durante este tiempo de asilo, el exministro Moldiz escribió el libro Golpe de Estado, la soledad de Evo Morales en el que argumenta las razones teórico-prácticas para afirmar que el 10 de noviembre de 2019 fue derrocado el gobierno de Morales.

En una entrevista concedida a la revista Contexto Latinoamericano , cuenta que ya el 9 de noviembre de 2019 percibió que había un golpe de Estado en marcha y que el 10, luego de participar en una reunión en un inmueble de la zona de Sopocachi, se asiló en la residencia mexicana.

“Llegué a casa. En ese momento recibí una llamada de México. Era Daniel Martínez, del equipo internacional y asesor del Partido del Trabajo (PT) de México, pidiéndome que me trasladara a la residencia de la embajada mexicana, que ya no había nada más que hacer. Eso hice y desde esa noche, que llovía a cántaros, me encuentro bajo protección de México”.

Las siete exautoridades del MAS que se asilaron en la residencia mexicana

encierro Vivieron prácticamente un año dentro de la residencia de la Embajada de México, en la zona de La Rinconada, en el sur de La Paz, con constante vigilancia policial y de grupos civiles.

Willma Alanoca Exministra



La extitular de Culturas se asiló en la residencia de México en diciembre de 2019. Se descubrió que en dependencias de su ministerio se armaban bombas molotov, por lo que se le abrió un proceso. La Fiscalía ordenó su aprehensión y le negaron el salvoconducto.

Héctor Arce Exministro



El extitular de Justicia dejó la residencia de México el último martes, tras un año de asilo. Enfrenta un proceso por el caso de fraude electoral de 2019. Se emitió una orden de aprehensión en su contra, opero hace dos semanas fue anulada por el juez Román Castro.

Javier Zavaleta Exministro



El extitular de Defensa también dejó la residencia de México, donde se encontraba asilado desde noviembre de 2019. Enfrenta un proceso por terrorismo y sedición. El último domingo el juez Javier Vargas dejó sin efecto una orden de aprehensión emitida en su contra.

Juan R. Quintana Exministro



El extitular de la Presidencia enfrenta un proceso por delitos de sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo e instigación pública a delinquir. También se asiló hace un año y el 31 de octubre una juez dejó sin efecto una orden de aprehensión en su contra.

Hugo Moldiz Exministro



También acusado de cometer los delitos de sedición y terrorismo, el extitular de Gobierno se encuentra asilado desde hace un año en la residencia de México. En este tiempo escribió un libro sobre los sucesos de octubre y noviembre de 2019.

Nicolás Laguna Exdirector Agetic



El exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) es investigado en el caso de fraude electoral. Durante las investigaciones se encontró en dependencias de esa institución material electoral.

V. Hugo Vásquez Exgobernador



El exgobernador de Oruro es investigado por uso indebido de influencias y existe un mandamiento de aprehensión en su contra. Como el resto de los personajes de esta lista, se encuentra asilado en la residencia de la Embajada de México desde hace un año.