Vocal del TSE pide auditoría y causa un sismo poselectoral en Bolivia

La vocal Rosario Baptista se desmarcó de la línea del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y solicitó ayer a la OEA una auditoría al padrón, acción que generó un sismo poselectoral, debido al revuelo que generó la solicitud. En tanto, el TSE manifestó que toda la información de los comicios está disponible para los análisis que vean pertinentes los ciudadanos u organizaciones.

En una misiva, la vocal Baptista pidió a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), una auditoría especializada e independiente al padrón electoral, por “la posible existencia de un bloque de data alterno” que pudo haber inducido o condicionado el resultado final de los comicios.

Baptista, en su carta, solicita que se “investigue la posible existencia de un bloque de data alterno, técnicamente reservado, con acceso privilegiado, restringido y secreto, fuera del alcance de quienes hasta ahora verificaron la integridad de este padrón y que en esta y otras elecciones pudiera haber inducido o condicionado el resultado final”.

La vocal electoral también pide “una contrastación” del padrón biométrico y las huellas tomadas en las listas índice de electores que sufragaron, y la verificación de la falta de oportunidad en la atención de demandas interpuestas ante el TSE que -sostiene-, al estar aún pendientes de resolución por una cuestionable dilación, condicionaron el resultado de la elección.

Ayer también circuló otra carta que Baptista envió a Almagro, el 21 de julio, en la que, entre otros detalles, le pide que ponga la atención a las “condiciones que configuran fraude electoral, que no están centradas en los aspectos técnicos; por tanto, no fueron considerados en el informe de auditoría realizado por la OEA, y no han sido corregidos en este proceso electoral”.

Anoche, el TSE dio una rueda de prensa en la que rechazó “la posible existencia de un bloque de data alterno”, puesto que no hay pruebas de esa suposición.

“Rechazamos las alusiones a un ‘bloque de data alterno, con acceso secreto, fuera del alcance de quienes hasta ahora verificaron la integridad del padrón’, que se suman a la lista de versiones fantasiosas sobre el padrón”, reza el pronunciamiento del organismo, que dio lectura Salvador Romero, presidente del TSE.

En ese documento se indica que no existen pruebas, ni siquiera indicios de tales suposiciones. “De existir, habrían sido descubiertas o puestas en evidencia por la auditoría de la OEA, por las misiones de observación electoral o por cualquiera de las organizaciones políticas que tuvo acceso irrestricto al padrón a lo largo de la gestión 2020”, se lee en el texto.

Luego, en rueda de prensa, Romero subrayó que el padrón electoral fue auditado por una misión de la OEA, que definió que es “confiable”.

Tras que se hiciera pública la carta de Baptista, se conoció que el Gobierno, a través de una misiva del ministro de la Presidencia Yerko Núñez, pidió al TSE considerar la realización de una auditoría a los comicios.

“A fin de dar certidumbre, tranquilidad y credibilidad a la ciudadanía boliviana, solicito a su Presidencia, en virtud a los principios constitucionales de transparencia, publicidad y licitud de los actos públicos, considerar la pronta realización de una auditoría al proceso electoral del pasado 18 de octubre de 2020”, se lee en la carta que envió Núñez al presidente del TSE.

Por su parte, Comunidad Ciudadana (CC) exigió a la vocal Baptista que explique “qué elementos tiene en su poder para abrigar la sospecha” de que hay un posible “bloque” clandestino. La alianza naranja también exigió al TSE que explique “cómo, después de que todos sus miembros de manera unánime, incluida la vocal Baptista, avalaron con su firma los resultados oficiales y la transparencia del proceso electoral, se produzca un pedido de investigación al secretario Almagro desde el seno mismo de esta institución”.

Fernando Camacho, líder de Creemos, manifestó que la carta de Baptista da cuenta de un indicio de fraude. “Surgió un dato muy relevante e importante: la vocal del TSE Rosario Baptista reveló que hubo una data alterna, secreta y restringida fuera del alcance de quienes verificaron la integridad del padrón, y que esto habría condicionado en el resultado final de la elección. Esta es una gravísima declaración oficial de una vocal del TSE, esto sí es un indicio de fraude”.

Rubén Costas, líder de Demócratas, dijo que las denuncias de Baptista “son muy graves” y agregó que “se refuerza” el pedido de auditoría al proceso electoral. En tanto que el expresidente Jorge Tuto Quiroga manifestó que Baptista “deja traslucir que existen ciudadanos con múltiples registros, quienes han puesto su huella varias veces en la jornada electoral, o que ante la ausencia de observadores por el Covid-19 existen actas en zonas rurales que han sido rellenadas sin contar con las huellas de los votantes reales”.

Romero, presidente del organismo electoral, sostuvo que todo el proceso electoral es auditable y que el TSE tiene la predisposición para entregar toda la información que sea solicitada por un ciudadano o por una organización.

“El TSE está dispuesto a entregar toda la información que requiera una organización o un ciudadano para realizar los análisis que considere adecuados sobre el proceso electoral. Es en ese sentido que el proceso electoral es perfectamente auditable”, agregó.

No obstante, manifestó que la elección 2020 “ha concluido” con la entrega del cómputo oficial y con la entrega de las credenciales “a quienes han sido favorecidos con el voto popular, tanto para ejercer su mandato en la Asamblea Legislativa como en los cargos del Poder Ejecutivo”.

Según el expresidente Evo Morales, el Gobierno saliente “pretende generar violencia con la ayuda de una vocal del TSE que intenta sembrar dudas sobre las elecciones en las que el MAS-IPSP ganó rotunda y ampliamente”.

