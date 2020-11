Wálter Castedo Rivero: “Los que siguen vulnerando las normas son gente caducada”

Está dolido por “la forma ilegal” que asegura se está manejando el fútbol, mucho más porque se le está haciendo daño a su querido club. Wálter Castedo Rivero, expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) entre 2000 y 2006 y dirigente de Destroyers, se refirió a la decisión del congreso ordinario federativo de no permitir el ascenso del equipo ‘cuchuqui’.

Explicó que la manera que acordaron el ascenso directo de Destroyers es antiestatutaria, pero “tampoco fue legal cómo lo descendieron a finales de la temporada 2019”. Además, recalcó, que los 14 clubes de la División Profesional firmaron su ascenso sin jugar ningún partido y se debe cumplir.

“Destroyers debe sacar las garras”, dijo para que defienda su plaza en la máxima categoría.

_Ascenso sin jugar. Hay un documento firmado hace casi un año. Los 14 clubes firmaron ese documento inobjetable e irrevisable donde quedaron de acuerdo en que Destroyers vuelva tras un año a la División Profesional. El presidente del club, Carlos Blanco, nos lo comentó después de que se registrara una de las historias más negras en la FBF.

_En problemas. Lo grave de esto, porque se les puso fea, es que los 14 clubes registraron un documento que se lo entregaron a Destroyers, totalmente ilegal porque no se asciende de esa manera, pero lo firmaron ellos. Es decir, que, si vos me vendés tu lote en la Villa Primero de Mayo, por ejemplo, y a un año venís y me decís que ya no vale la venta que te hice, eso es estafa.

_Los señalados. Entonces hay un documento firmado, y entiendo que ocho clubes (The Strongest, Always Ready, Aurora, Municipal Vinto, Real Potosí, Nacional Potosí, Real Santa Cruz y San José) que asistieron al reciente congreso ordinario firmaron para que Destroyers no suba, o sea se desdicen del documento inobjetable que le entregaron al mismo club.

_Sanción a Blanco. Nunca vi que se expulse de por vida a alguien, como a Robert Blanco (vicepresidente de la FBF castigado en el reciente congreso). Lo trataron como el mayor delincuente. Tampoco nunca vi que se reúnan en un congreso ordinario y no se hable del mal manejo económico que se ha denunciado en la justicia ordinaria (por ello integrantes del comité ejecutivo de la FBF tenían órdenes de aprehensión).

_Dirigentes caducados. Los que siguen vulnerando las normas, es gente caducada. Por ejemplo, le hago algunas preguntas a la presidenta de la ACF: ¿quién la eligió?, ¿cuándo la eligieron?, ¿hasta cuándo? No sé si tendrá respuestas. Pero sí sé que tiene más de cuatro años en sus funciones. Y como ella, las demás asociaciones, casi en su totalidad, están sin representantes elegidos.

_Congreso ilegal. No puede haber un congreso con dirigentes caducados, y que no se molesten conmigo porque ya estoy viejo para esto, pero que demuestren ¿quién los eligió?, ¿cuándo y cómo? y ¿cuándo terminan sus mandatos? Conozco una asociación que está cuestionada desde el 2006, la de Cochabamba, y siguen los mismos dirigentes manejando el fútbol (En Santa Cruz pasa lo mismo).

_Colgandijos. Hoy buena parte de las asociaciones están manejadas por colgandijos, que son los que se colgaron de las personas elegidas bajo las normas. En el caso de Santa Cruz, el elegido fue Pablo Salomón (está con detención domiciliaria), y no Lily Rocabado. Acá hay algo que no cuadra, pues no se sabe cuándo habrá elecciones en la mayoría de las asociaciones departamentales.

_Reacción de Destroyers. El club es una institución seria, no es un equipo nacido de la casualidad. Lo que hagamos, se lo aseguro, estará bien hecho. Destroyers tiene que sacar sus garras y sujetarse de donde sea necesario. Por último, si nos toca ir a jugar a la quinta división, allá nos iremos, pero no podemos aprobar actos totalmente antiestatutarios (su club anunció que acudirá al TAS).

_Ascenso oscuro. A un equipo lo subieron (Real Santa Cruz) en la oscuridad, y a Destroyers lo sacaron entre las sombras por las mismas autoridades. Fue a finales de la anterior temporada. Entonces para reponer el daño, y que era totalmente antiestatutario, Destroyers acepta quedarse afuera por un año para no conflictuar más el final de la temporada pero recibiendo el compromiso firmado (sobre su retorno a la División Profesional) por todos los demás clubes.

_Otro grave error. Además de no permitir el ascenso de Destroyers, se dan el lujo de decidir en el congreso ordinario reciente que en el campeonato que se viene no habrá castigos (descensos), otra acción antiestatutaria porque en todo torneo hay premio y castigo, lo dulce y lo amargo.

_Incomprensible. Nunca se ha visto, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, que a un equipo que pierde una final le den un premio. Acá un equipo (Real Santa Cruz) perdió la final ante Vinto, pero igual ascendió. Eso no lo vi nunca en los 34 años de dirigente que llevo y en los 65 años de vida que tengo.

_Antiestatutario. Lo más triste es que sube (Real Santa Cruz) pisándole la mano a los que están sujetando la escalera de la justicia, la escalera que te sube o te baja de una categoría a otra. Sube pisándole la mano a través de un compromiso antiestatutario.

_Sin explicación. El 25 diciembre de 2019 amaneció la noticia que subía el que había perdido la final (Real Santa Cruz) y bajaba uno que no había perdido nada (Destroyers). Lo descendían porque ya no había tiempo de disputar un partido y porque sus jugadores habían cumplido su contrato y no podían inscribir a otros nuevos. Bajaban a un equipo de la División Profesional para subir a un perdedor (por Real Santa Cruz). Esa es una página negra de la FBF, y eso no lo va a borrar nadie.

_Otra falla grande. Varias cosas malas están pasando por el estatuto dañino que aprobaron en la anterior gestión a César Salinas (+), donde el gran perdedor fue el fútbol profesional. Tuve la hidalguía de objetarlo, pues cómo puede ser que permitieran que la Liga (División Profesional) le entregue todo a la FBF, cuando tenía un edificio propio; el manejo y administración de su propio torneo, y se lo sacaron; era dueña de su imagen para negociarla y se la sacaron. Todo ha quedado en manos de las asociaciones. Y resulta que la ANF (División Aficionados) no le entrega nada al fútbol nacional