Windows 10, iOS 14, Android, Chrome y Safari, hackeados en la mayor hackaton de China

Este fin de semana se celebró la tercera edición de la TianfuCup, una competición en la que equipos de hackers han conseguido atacar exitosamente a herramientas o sistemas operativos tan conocidos como Windows 10, Firefox, Chrome o iOS 14.

Tuvo lugar en Chengdu, capital de la provincia de Sichuan en el suroeste de China. En total participaron quince equipos, compuestos por hackers del país, que tenían tres intentos (de cinco minutos cada uno) para hackear el objetivo seleccionado y utilizando un exploit original.

TFC 2020 has come to the end, all these excellent offensive researchers and their burning 0days makes #TFC 2020 a success! Thank you all for participating and following!🥳🥳🥳 pic.twitter.com/MwJLc5M0B4

— TianfuCup (@TianfuCup) November 8, 2020