Xiaomi lanza su nueva mini computadora, que tiene el tamaño de un cubo de Rubik y cabe en un bolsillo

La Ningmei Rubik’s Cube Mini está disponible en la plataforma Youpin.

La empresa tecnológica china Ningmei, propiedad de Xiaomi, lanzó esta semana su nueva mini computadora personal Ningmei Rubik’s Cube Mini, que tiene el tamaño de un cubo de Rubik, de 62 x 62 x 42 milímetros, y cabe en un bolsillo.

El dispositivo pesa apenas 145 gramos, lo que lo hace más ligero el ‘smartphone’ Xiaomi Mi 10, informa el portal Gizmochina. El ordenador integra un procesador Intel J4125 de cuatro núcleos con una frecuencia máxima de turbo de 2.7 GHz.

🔥#Ningmei Cube Mini is a Palm-Sized Mini PC also for @Marvel Fans Micro #MiniPC resembling a Rubik’s cube in the colors of Iron Man’s armor #IronMan more here: https://t.co/tAJiPC8gm6 pic.twitter.com/Jzn3ayYJ4B

