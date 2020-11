Ya no lloverá en gran parte de la región

Ya no lloverá. Ese es el informe del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Si bien hubo precipitaciones este martes y miércoles, estas ya no volverán a lo largo de los próximos días. Y el clima será cálido y húmedo. Eso ayudará para que arranque la siembra de verano en varias zonas de la región.

El secretario de Desarrollo Productivo, Luis Alberto Alpire, dio a conocer el informe de lluvias que fueron medidas en las estaciones metereológicas dispersas en el departamento. Son las siguientes: Saavedra (54,59 mm), Santa Cruz de la Sierra (44,74 mm), San José de Chiquitos (29,25 mm), Pailón (21,10 mm), Santiago de Chiquitos (20,80 mm), Postrervalle (11,99 mm), Puerto Suárez (6,27 mm), Cordillera (2,63 mm), Vallegrande (0,46), San Ignacio de Velasco (45 mm) y San Javier (50 mm).

Alpire espera que las lluvias continúen en San Ignacio de Velasco y Pailón para que ayuden a mitigar los incendios.

En 2020 hubo 340 emergencias (por incendios), pero menos que en 2019, cuando se registraron 307. También destacó la labor del Comité de Crisis de la Gobernación organizado por el gobernador Rubén Costas. Agregó que este año se quemaron 2 millones de hectáreas y que en 2019 fueron 4.200.000 ha.

Para los próximos días la temperatura en los Valles será entre 13 grados centígrados y 23° C, mientras que en la Chiquitania hará 20° C como mínima y 30° C, la máxima. El termómetro, en Santa Cruz de la Sierra, oscilará entre 20 y 28 grados centígrados.