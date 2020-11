Yucra ahora dice que le ofrecieron $us 200 mil para inculpar a Evo Morales

Fuente: El Deber Miguel Angel Melendres Galvis

El dirigente cocalero Faustino Yucra denunció este jueves haber sido chantajeado con $us 200 mil para inculpar a Evo Morales en actos delictivos, cuando fue aprehendido en Sucre y enviado a la ciudad de La Paz, para procesarlo por un supuesto audio donde el expresidente habría instruido cercar a las ciudades y dejarlas sin alimento.

Yucra acusa directamente al exministro Arturo Murillo de ser el responsable de esa actuación, por lo que anunció el inicio de un proceso penal contra la exautoridad y otras que habrían participado, ante la Fiscalía General del Estado y ante organizaciones internacionales.

“Nosotros somos personas respetuosas. No somos maleantes ni ladrones para que nos puedan aprehender. Para que me ofrezcan plata para que yo declare contra Evo y lo metan (preso). Jamás lo vamos a hacer. Ellos me querían hacer declarar. Me propusieron $us 200.000 para que yo inculpe a Evo Morales cuando me transportaban en el avión. Vamos a demandar con nombres y apellidos. Vamos a hacer público a todas estas denuncias”, manifestó en La Paz, sin dar otros nombres de involucrados.

Yucra llegó a la Plaza Murillo de la Sede de Gobierno, junto a una treintena de afectados con denuncias del anterior Gobierno y mostró una caja de documentos, donde estaría toda la investigación del caso audio y que la Fiscalía no habría demostrado culpabilidad.

“Vamos a denunciar a nivel internacional, a todas las autoridades que han participado en este proceso. Estamos pidiendo que de una vez se saque un mandamiento contra el exministro Murillo. Queremos que se agilice una denuncia para que ellos también puedan rendir cuentas ante la justicia”, señaló por su parte, Eddy Alarcón, abogado de Yucra.

El dirigente fue aprehendido el 8 de abril en la localidad de Tarabuco (Chuquisaca) donde se escondía y fue trasladado a La Paz, tras una orden de aprehensión, acusado por los delitos de sedición y terrorismo.

Supuesto montaje del video

Cuando se le preguntó si existió la conversación con Morales, donde le instruía comandar el cerco a las ciudades, luego de su renuncia a la Presidencia el 10 de noviembre de 2019, tras movilizaciones sociales que denunciaban un fraude electoral el 20 de octubre de 2020, aseguró que el audio que fue hecho púbico, habría sido un montaje.

“Me han hecho un remontaje. (las pericias realizadas) en Argentina y Colombia han salido negativas y en Perú salió supuestamente. Pero nunca va a salir positivo ese audio”, declaró a los medios de prensa.

Asimismo, denunció que su hijo, quien habría grabado el video, fue aprehendido en su propia casa y lo torturaron “para hacerlo hablar a la fuerza”. Luego de estar en la cárcel, Yucra salió en libertad el pasado 11 de noviembre.