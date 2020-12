15 frases de Choquehuanca en el día contra la corrupción

Fuente: Página Siete

El día internacional contra la corrupción, se vio reflejado en 16 minutos de discurso del vicepresidente, David Choquehuanca. Durante su mensaje, la autoridad habló sobre los funcionarios públicos, la política y cómo los representantes de la población se corrompen.

Acá resumimos 12 frases de Choquehuanca en el día internacional contra la corrupción.

3 “Robamos cuando filtramos información interna para sacar datos y beneficiarnos en una contratación en la entidad que trabajamos. Robamos cuando aceptamos beneficiar a una persona porque la conocemos y no por sus méritos. Robamos cuando no pagamos nuestros impuestos”.

7 “La corrupción no solo es económica, es también moral y sobre todo política, cuando el dinero vale más que tus propios principios, entonces no tienes valor, solo pecio. Cuando por tener valor olvidas tu vocación de servir, entonces ya no sirves”.

9 “Por eso la lucha contra los pueblos indígenas es contra los k’aras y cuando decimos k’ara no estamos refiriéndonos a los blancos, porque blanco es en aymara janko y nuestra lucha no es contra los jankos. En quechua es yurac y nuestra lucha no es contra los yurac. Nuestra lucha es contra los k’aras. El k’ara no tiene ni siquiera sueños”.