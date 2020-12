Al menos 6 periodistas cruzan el puente hacia la política ¿volverán?

Cándido Tancara Castillo / La Paz

Al menos seis periodistas registraron el lunes sus nombres en los tribunales departamentales electorales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija como candidatos a alcaldes, concejales o vicegobernadores. Algunos periodistas consideran que ingresaron en la arena política y preguntan: ¿volverán? Los mismos que ahora cruzaron el puente dicen que sí. En el pasado, algunos periodistas volvieron y continúan en ejercicio.

Gary Áñez, candidato a alcalde de Santa Cruz por CC

Juan Carlos Arana es el candidato a alcalde de La Paz por el Movimiento Por la Soberanía (MPS). Dijo que dirigió el programa Posdata durante 27 años, además hizo diez años de periodismo.

El periodista deportivo José Gary Áñez es el candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por Comunidad Ciudadana (CC). Es director del diario digital Money y locutor de los programas Desayuno y Gente de Fútbol.

Roberto Perrogón, candidato a alcalde de Cochabamba

El presentador de noticias de la Red ATB Roberto Perrogón es el postulante a la Alcaldía de Cochabamba por Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Trabajó en Unitel y PAT. Dijo que lleva 20 años recorriendo las calles. El periodista Israel Mérida es candidato a primer concejal en el municipio cochabambino por la UCS.

El radialista Juan Carlos Castillo es candidato a alcalde de Yacuiba por Unidos por el Cambio. Es director de Radio Frontera en esa ciudad fronteriza con Argentina. Esteban Farfán es candidato a alcalde de Yacuiba por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), realizó periodismo y es columnista de algunos diarios de su ciudad , según el editor de la revista Economía, David Mayhua. El también radialista José Gutiérrez es candidato a alcalde de Bermejo por la UCS. Dirige Radio Centinela FM 91.5.

Juan Carlos Arana, candidato a alcalde de La Paz.

Pedro García es candidato a la Vicegobernación de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), era precandidato a gobernador por la región cruceña. Fue presentador de televisión y locutor del programa Mano a Mano de Radio Éxito en Santa Cruz.

Arana, en entrevista con John Arandia, en el programa Antes del Mediodía de Fides, sostuvo ayer que su paso a la política “no es una acción política, sino una acción cívica” y dijo que “la política está deteriorada, creo que es tiempo del ciudadano”. Entonces, dijo, “yo te seguiré diciendo colega, pase lo que pase, porque así lo siento, el médico no deja de ser médico y el abogado tampoco”. Afirmó que “yo quisiera que la gente me trate con rigor, como un periodista, soy su vecino, soy tu amigo; no dejaré de ser tu amigo, jamás, y no dejaré de ser periodista nunca, porque obviamente tengo que fiscalizar; ¿qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? Es parte del periodista”.

Pedro García, candidato a vicegobernador Santa Cruz

Áñez, entrevistado ayer en el programa Desayuno, afirmó que el periodismo es su vida. “Yo vivo de esto, yo quiero que se entienda esto, ¿si un taxista fuese candidato va a dejar el taxi? No. Yo vivo de esto”. Aseguró que “por un problema ético yo no voy a participar de las entrevistas políticas, pero voy a participar con la gente, vamos escuchar música con la gente”.

Áñez criticó que se disfrace una gestión para hacer proselitismo. “Sería indigno con el oficio que yo siga entrevistando porque al tener una posición como candidato entraría en una ventaja; critico mucho que desde la gestión de (Evo) Morales o la señora de hoy se haga política, buscando voto; éstas van siendo desleales con tus competidores y en ese marco sería deshonesto generar posiciones políticas”. Insistió que “yo no puedo dejar de hacer radio porque no como si no hago radio, yo me gano la vida haciendo radio, no voy a renunciar a hacer radio porque estaría renunciado al alimento de mis hijos, simple como eso”. Comparó la campaña política con un campeonato de fútbol y al final habrá un campeón. “Yo voy a salir campeón, es un campeonato”, dijo.

Juan Carlos Castillo, candidato a alcalde de Yacuiba.

Punto de Vista

Raúl Peñaranda es periodista

Es difícil volver al periodismo

Muchos periodistas han estado siempre muy cerca de la política. El periodismo tiene como uno de sus focos el accionar de los políticos y de ahí que es frecuente que hombres y mujeres de prensa tengan atracción por esa actividad. Por otro lado, como los periodistas son personas públicas, la ciudadanía muchas veces equipara su trabajo con el servicio público.

Los partidos políticos, que por lo general en el país no tienen buenos cuadros, buscan en filas de los trabajadores de los medios a posibles candidatos. En el pasado hemos tenido decenas de casos de periodistas o comunicadores que han incursionado en la política, algunos con mucho éxito, como Carlos Palenque o Carlos Mesa. Pero la lista es larga, siendo una de las precursoras, en la etapa democrática, la audaz reportera Cristina Corrales.

Muy pocos de ellos, sin embargo, han podido volver a la actividad periodística. Un caso casi excepcional es el de María Reneé Duchén, quien fue candidata a la Vicepresidencia junto a Tuto Quiroga en 2002 y que, años después, reinició su carrera en ATB. Pero no hay muchos más ejemplos de hombres y mujeres de prensa que hayan podido volver a la actividad periodística tras aceptar candidaturas o ingresar en el mundo de la política.

Para las elecciones subnacionales de marzo próximo se han vuelto a presentar varios comunicadores como candidatos, en varias ciudades del país, incluida La Paz. Otros rechazaron las ofertas, como Amalia Pando, John Arandia y Andrés Rojas. Quizás pensaron que no podrían volver al periodismo.