Angélica Sosa anuncia su precandidatura a la Alcaldía cruceña

La alcaldesa interina Angélica Sosa anunció que es precandidata a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por el partido que en la actualidad gobierna el municipio cruceño, Santa Cruz Para Todos, desde donde dieron el visto bueno para que ingrese en la carrera previa de las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021.

«Fui a ese congreso (de Santa Cruz Para todos) y todos se pusieron de acuerdo para que (yo) sea precandidata; lo tomo con honor, con compromiso y más trabajo. Tenemos experiencia», remarcó la autoridad, a tiempo de indicar que tienen una carta de presentación de más de 21.800 obras.

Asimismo, dijo que Santa Cruz Para Todos también se alista para presentar candidatos para alcaldes de otros municipios, principalmente los metropolitanos. Ya hay precandidatos para La Guardia, El Torno, Porongo, Warnes, Montero y San Javier.

No obstante, en el congreso que se celebrará la próxima semana se definirán las listas de los candidatos. Sosa no descarta que puedan haber acercamientos con otras fuerzas políticas, ya que tienen la idea de impulsar la unidad entre distintos frentes. Eso sí, Santa Cruz Para Todos no irá por la Gobernación para no dispersar el voto, según Sosa.

«Siempre vamos a estar abiertos al diálogo, al consenso y a las alianzas, pero quiero indicar a la población que vamos a participar en las elecciones en los diferentes municipios», expresó Sosa y agregó que por ahora su principal preocupación es darle freno a la propagación del Covid-19.

Extraoficialmente, se conoce que si se llega a confirmar la candidatura de Sosa, ella renunciaría a su cargo como alcaldesa interina, pero esto todavía no se confirmó. En su lugar asumiría el titular del Concejo Municipal, Franz Sucre.