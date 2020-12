Arias: Revilla dejó claro que quiere mantener el control del Concejo

Fuente: paginasiete.bo

El candidato a la Alcaldía de La Paz, Iván Arias, reveló que, tras sostener reuniones con el líder de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Luis Revilla, para establecer una alianza rumbo a las elecciones subnacionales 2021, el actual burgomaestre “no quería llegar a un acuerdo” porque, según él, busca mantener el control del Concejo Municipal.

“Cuando uno quiere hacer acuerdos los hace. Yo fui a buscar al señor Revilla a su casa con el ánimo de que lleguemos a un acuerdo y él me dejó muy claro que quería seguir manteniendo el control del Concejo (Municipal) y que quería que el Ejecutivo no se tocara. Le dije que le mandaría una propuesta, pero me quedó claro que Revilla no quería llegar a un acuerdo”, reveló a Unitel.

Sostuvo, además, que el burgomaestre consideró que Arias, junto con el exparlamentario y aspirante a la gobernación de La Paz, Rafael Quispe, “no tienen estructura” partidaria. Agregó que escuchó las razones del alcalde paceño, y se retiró de las conversaciones.

“Él (Luis Revilla) consideraba que nosotros no teníamos ninguna oportunidad, que junto con Rafael Quispe no tenemos estructura. Yo simplemente lo que hago es escuchar y cuando veo una actitud de las personas que no están dispuestas a darte la mano, tiene que tomar dos actitudes: la de insolente o la de respetuoso. Yo opté por el camino respetuoso, le di la mano y me retiré”, contó el candidato por la silla edil paceña.

Arias anunció hace unas semanas su candidatura a la Alcaldía de La Paz, y que lo haría con la agrupación Somos Pueblo de Rafael Quispe.

Anticipó en aquel entonces que buscaría una alianza con otros frentes políticos para encarar el proceso eleccionario local.