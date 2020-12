Arispe afirma que es víctima de «persecución política» porque fue piloto de Evo

Fuente: paginasiete.bo

El director de la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Aparicio Arispe, declaró esta noche que es víctima de una «persecución política» porque fue piloto del expresidente Evo Morales en referencia a los procesos iniciados en su contra por incumplimiento de deberes y otros delitos.

«Haciendo una introducción al tema es perseución política definitivamente, el momento en que hubo los problemas el año pasado yo fui a visitar a mi hijo a Francia, tengo un hijo que está estudiando allí y en ese lapso comienza una situación de una y otra cosa amañada, armada, por eso digo que es persecución política» afirmó.

Las declaraciones fueron realizadas esta noche en el programa Estudio Abierto de la red ATB.

Consultado acerca del proceso por la adjudicación de obras a una empresa de su esposa dijo que el proceso sigue su curso. «Hasta ahora no han presentado una prueba». Según dijo, de acuerdo a la denuncia habría favorecido a la contratación de una empresa constructora de su esposa en 2017. «En 2017 yo no era comandante yo no tenía nada que ver. no era funcionario público y hemos demostrado en su oportunidad el tema pasa porque yo volé con el expresidente Evo por aproximadamente 10 años y la anterior gestión de manera tendenciosa y maliciosa me apresaron. La idea era apresar al piloto de Evo, ese es el fondo de este tema» refrendó.

La jueza anticorrupción Claudia Castro, que suspendió y archivó la investigación por el caso fraude electoral contra los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera, y los exministros Héctor Arce, Carlos Romero y Juan Ramón Quintana, también levantó la detención domiciliaria en favor del actual director general de la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Aparicio Arispe Rosas, pero no comunicó a las partes, entre ellas la Fiscalía de La Paz, pese a que la resolución judicial fue emitida el pasado 23 de noviembre.

Según la denuncia, Arispe favoreció con dos obras millonarias a la empresa de su esposa cuando era comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (2016) y director general de la DAGC (2019), y por cuya causa la justicia tiene procesos penales abiertos en su contra. No obstante, el otrora piloto de Morales fue posesionado el pasado 7 de diciembre en el cargo de director general de la DGAC por el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.

Arispe adjudicó a la empresa Arbatech de su esposa, Irma Ballesteros Lavayén, dos obras: la construcción del coliseo deportivo en Rodeo-Vacas por valor de 3,4 millones de bolivianos, y la Unidad Educativa Juan XXIII por un monto de tres millones de bolivianos.

Esta noche, el expiloto de Morales dijo que el proceso sigue su curso. «Nosotros nos estamos defendiendo en libertad, ya casi estamos finalizando, es una persecución política, yo confío en la justicia y estoy asumiendo mi defensa», dijo.