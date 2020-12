Armie Hammer se apunta para “The Offer”, la nueva serie de Paramount +

El actor Armie Hammer no se detiene ni en pandemia, el clamado interpreté conocido por la película Call Me By Your Name, se une al nuevo servicio streaming de Paramount + para formar parte del elenco de “The Offer”, la serie ilimitada que el servicio streaming está preparando.

La serie será escrita por el nominado al Oscar y al Emmy Michael Tolkin , en una historia basada en las experiencias nunca antes reveladas del productor Albert S. Ruddy cuando realizó la icónica película de 1972 dirigida por Francis Ford Coppola, ‘El padrino’. Hammer protagonizará la serie dando vida al productor, cuyos créditos también incluyen ‘The Cannonball Run’ o ‘Million Dollar Baby’.