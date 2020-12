Arranca la tercera fase de la Copa Simón Bolívar

Fuente: paginasiete.bo

Cochabamba FC, vigente campeón valluno, buscará hoy (15:30) dar el primer golpe en la Copa Simón Bolívar 2020, cuando reciba en el estadio Sebastián Ramírez de Tiquipaya al potosino Stormers San Lorenzo, por la tercera fase del campeonato.

Para muchos, la hora de la verdad llegó al cuadro de la zona sur. Y es que esta tarde rivalizará ante uno de los candidatos al ascenso a la División Profesional y que más ruido hizo a lo largo de la antesala.

Con ese fin, el DT Marcelo Claros, estratega de Cochabamba FC, dispondrá de sus mejores hombres y apelará a la dupla Yerko Vallejos-Gabriel Aguirre para vulnerar el arco potosino.

Mientras, la visita arribó con sus mejores hombres a la cabeza del volante Regis de Souza, el goleador Juan Sinforiano Godoy y el portero Juan Pablo Domínguez.

Para el duelo de esta tarde, el costo de entrada será de 20 bolivianos y solo podrán ingresar 1.000 espectadores (30% del afoto total del recinto).

Los encuentros de ida del ascenso se jugarán íntegrante hoy con la siguiente programación: EMH vs Real Tomayapo y Oruro Royal vs Vaca Diez, desde las 15:00; Torre Fuerte vs Libertad, Fancesa vs Deportivo Fatic y Chaco Petrolero vs Independiente Petrolero, desde las 15:30. La vuelta será el sábado en mismo horario (16:00).