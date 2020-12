Así llegará el contenido adulto de Disney a la plataforma

Porque no todo va a ser Star Wars y Marvel en el Disney Investor Day que nos ha dejado bomba tras bomba, la compañía ha confirmado los planes que tiene con Star, su plataforma de contenido no familiar (o más adulto) que tendrá lo que no tiene cabida en Disney+ (lo de FX, Hulu, Fox, etcétera).

Tras mucha especulación, sobre todo desde que empezasen a surgir cuentas de redes sociales llamadas Disney+ Star, finalmente nos encontraremos con una incorporación de Star directamente en la plataforma a partir del próximo mes de febrero de 2021.

A cambio de este contenido nuevo, el servicio sube de precio a 8,99 euros al mes en lugar de los 6,99 que cuesta actualmente. El precio, eso sí será para suscriptores nuevos. Los existentes seguirán pagando lo mismo durante seis meses. Aún con la subida de precio, a priori Disney+ se mantiene con una estupenda calidad relación/precio.

Así, desde el 23 de febrero, los usuarios de Disney+ en Europa tendrán un apartado más, al lado de los de Disney, Star Wars, Marvel, Pixar y National Geographic desde el que acceder a este nuevo catálogo. Esto será así además de en Europa, en Australia y Nueva Zelanda, Singapur y Canadá. Más tarde se incorporarán otros mercados.

Según comentan en Xataka, Disney ha anunciado que esta llegada supondrá nuevas preferencias para limitar el contenido adulto en cada usuario. Por otro lado, en Latinoamérica el plan es diferente. Será una plataforma aparte llamada Star+ y llegará en junio de 2021. No se conocen todavía detalles sobre el precio o si se podría formar bundle con Disney+.