Bolívar, con zaga inédita para visitar a Real Potosí

Marco Mejía / La Paz

Una zaga central inédita presentaría Bolívar en el partido que jugará mañana ante Real Potosí (19:30), en el estadio Víctor Agustín Ugarte, por la fecha 23 del torneo Apertura de la División Profesional. El cuerpo técnico tiene entre algodones a Luis Alberto Gutiérrez para que llegue al juego en la Villa Imperial.

Las cinco amarillas que acumularon Roberto Domínguez y Fidencio Oviedo causan el primer gran “dolor de cabeza” al entrenador José Ignacio González. Para la zaga central sólo se encuentra habilitado Adrián Jusino, el salvadoreño Domínguez no jugará por límite amarillas y todavía está en duda si Gutiérrez se recupera del fuerte traumatismo en la rodilla derecha, que aún se encuentra inflamada.

“Vamos a ver la evolución de Gutiérrez en las siguientes horas para ver si lo incluimos en la delegación”, comentó el DT español. Gutiérrez se lesionó en el clásico del pasado sábado y de principio se le dio cinco días de baja y su evolución ha sido buena; por ello, la tarea de esta jornada será decisiva para ver si es contemplado en la lista de viajeros. El problema se presenta si Gutiérrez no llega, ya que Jairo Quinteros también está lastimado y una alternativa sería poner a Diego Bejarano que ya fue al banco de suplentes frente a Real Santa Cruz, pero no tuvo minutos de juego. Bejarano no juega un partido oficial desde el 3 de noviembre cuando sufrió un desgarro fibrilar en el encuentro de Sudamericana ante Audax Italiano.

A Bejarano no le es desconocido el puesto en su anterior club (The Strongest), jugó como zaguero y en el Bolívar que dirigía Alfredo Arias también alineó en algunos encuentros en la zona defensiva. No se descarta que el DT vasco pruebe con Pedro Azogue o acudir a Hernán Rodríguez que en los últimos juegos ha mostrado una gran regularidad y se adaptó bien en el medio y por la banda derecha.

Noche Buena concentrados

La dirigencia celeste ha coordinado para que el viaje a Potosí se realice luego del entrenamiento matinal que se tendrá hoy en la zona de Tembladerani; es decir, los celestes pasarán la Noche Buena en el sur del país.

Los únicos que pasarán con sus familias las fiestas de Navidad serán Domínguez y Oviedo que en la anterior jornada vieron la quinta tarjeta amarilla.

El retorno de la delegación celeste se producirá el sábado en la mañana y sólo habrá tiempo para descansar, ya que el domingo tienen una dura parada frente a Always Ready, en el estadio Hernando Siles.

Asimismo se conoció que ante el cierre de los aeropuertos para los vuelos a Europa, el técnico González se quedará en la sede de Gobierno a la conclusión del certamen para planificar con la gerencia deportiva la renovación y llegada de los refuerzos para la próxima temporada.