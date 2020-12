Bolsonaro dice que la vacuna de Pfizer no se responsabiliza por problemas colaterales

Fuente: Actualidad RT

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio una rueda de prensa este jueves y habló sobre los presuntos daños colaterales que podría tener la vacuna elaborada por Pfizer, que todavía debe ser aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del país sudamericano para su posterior distribución.

«La Pfizer, está muy claro en el contrato: ‘Nosotros [la empresa] no nos responsabilizamos por cualquier efecto colateral’. Si te conviertes en un yacaré [caimán], es tu problema. Si te conviertes en superhombre, si le nace barba a una mujer o un hombre empieza a hablar fino, no tienen nada que ver», ironizó el jefe de Estado. También agregó: «Y lo que es peor, cambia el sistema inmunológico de las personas».

