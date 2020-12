Choquehuanca, el líder aymara que busca la reconciliación nacional, asume por primera vez la Presidencia

Fuente: ABI

David Choquehuanca recibió el domingo el bastón de mando y asumió la Presidencia del país. El líder aymara cumple ahora un nuevo rol dentro de su carrera política enmarcada en un discurso de reconciliación nacional con base en la filosofía del Vivir Bien.

Juró a la Vicepresidencia del país el domingo 8 de noviembre luego de ganar las elecciones presidenciales del 18 de octubre con el 55,11% junto a Luis Arce en representación del Movimiento Al Socialismo (MAS). Hasta 2019, era reconocido por su rol de Ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ejerció desde la primera gestión de gobierno del expresidente Evo Morales.

Desde hoy, gobernará el Estado Plurinacional hasta el 15 de diciembre por ausencia temporal del mandatario Luis Arce, quien viajó a Brasil para un chequeo médico de control debido al cáncer de riñón que se le detectó el 2017 y que luego superó.

El parágrafo II del Artículo 169 de la Constitución Política del Estado, establece: «En caso de ausencia temporal, asumirá la Presidencia del Estado quien ejerza la Vicepresidencia, por un periodo que no podrá exceder los noventa días».

En criterio del analista político Marcelo Silva, Choquehuanca comienza una nueva dinámica de su rol constitucional que será más frecuente con el transcurrir de los meses por la agenda que vaya a cumplir Luis Arce Catacora, sobre todo en el exterior.

«Este es un hecho al que, probablemente, en los próximos cinco años, tengamos que acostumbrarnos. El Presidente del Estado Plurinacional (Luis Arce) tendrá que atender varios asuntos, no solamente de índole personal, sino compromisos protocolares», explicó.

ROL POLÍTICO

El analista consideró que si bien Choquehuanca destaca como figura pública, serán dos los escenarios que definirán su rol político y que se darán a futuro. El primero vinculado a la presidencia de la Asamblea Legislativa y el segundo, a su participación en la organización de la gestión y la política para los próximos años de gestión tras las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021.

Silva dijo, respecto al primer escenario, que la dirección de la Asamblea Legislativa Plurinacional será de importancia, sobre todo, cuando se traten leyes trascendentales para el país y cuando se requieran los 2/3 mediante pactos y alianzas políticas.

En cuanto al segundo escenario, aseguró que cuando las elecciones subnacionales hayan pasado se requerirá definir los roles políticos del binomio y de Evo Morales como jefe político del MAS que actualmente está enfocado en la definición de candidatos hasta el 7 de marzo.

«Indudablemente, estos roles van a tener una diferenciación y van a comenzar a coadyuvar, armarse dialécticamente y ahí también vamos a ver el perfil político que va a marcar la gestión de don David Choquehuanca durante los próximos cinco años, ya, por supuesto, sin elecciones de por medio», aseveró.

MENSAJERO DE LA RECONCILIACIÓN

Desde el 8 de noviembre, Choquehuanca, en su etapa de Vicepresidente, llamó a la reconciliación nacional y a encaminar el país en consenso tras el golpe de Estado de 2019. «Es obligación de comunicarnos, obligación de dialogar, es un principio del Vivir Bien», dijo en aquella oportunidad en su mensaje al país.

La línea discursiva de la reconciliación es permanente. Para Silva, esta es una de las características de la figura del político aymara y destaca tres aspectos de la misma que son el resultado de la filosofía del Vivir Bien: comunidad en contra del individualismo, respeto a la Madre Tierra y una carga ética y moral en la administración pública mediante los principios del Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas mentiroso) y Ama Quella (No seas flojo).

«Se convierte, en este momento, en la lumbrera, en la voz ética en el lindero moral de lo que significa la función pública, su papel es muy importante», manifestó el analista Marcelo Silva.

RedCentral/