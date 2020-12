Concejal impugnará postulación de Wilma Alanoca por el requisito de residencia

El concejal alteño de Sol.bo, Javier Tarqui, anunció que impugnará la postulación de la exministra Wilma Alanoca a concejala por el MAS, debido a que considera que no cumple con el requisito de residencia en la jurisdicción correspondiente.

La Constitución exige que para postular se haya residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la jurisdicción correspondiente.

Según Tarqui, Wilma Alanoca no cumple con ese requisito, puesto que es de conocimiento público que la exministra estuvo casi un año asilada en la residencia de la Embajada mexicana en La Paz, lugar que se considera territorio soberano de México.

“La señora Wilma Alanoca no ha cumplido ese requisito indispensable de tener dos años de residencia, acá, en nuestro municipio de El Alto. Es de conocimiento general que la señora Wilma Alanoca ha estado durante un año en la Embajada Mexicana, la cual –por normas internacionales- se constituye en territorio mexicano, de soberanía mexicana. Entonces, la señora Wilma Alanoca, al estar en territorio mexicano, no ha estado en territorio boliviano y, por lo tanto, no ha estado en nuestro municipio de El Alto”, enfatizó Tarqui.

Recordó también que Alanoca no emitió su voto en jurisdicción del municipio de El Alto en los comicios nacionales de octubre de 2020, lo que –afirmó- constituye un segundo hecho que demuestra que la exministra de Culturas incumple las normas electorales.

En ese marco, Tarqui dijo que corresponde la inhabilitación de Alanoca, para lo cual presentará el memorial respectivo ante el Tribunal Electoral Departamental.

Alanoca fue inscrita como candidata a primera concejala por el MAS, lo cual desató protestas incluso del mismo partido azul, de parte de militantes que rechazaban postular a la exministra cuando, mientras ella estaba asilada, había otras personas que resistieron al gobierno transitorio desde las calles.