El agradecimiento aflora más en los momentos difíciles

Me doy un pequeño respiro para actualizar sobre el estado de mi hermano JJ Jorge Jordán Zamora. Ingresó a Terapia Intensiva por complicaciones pulmonares por Covid-19 el miércoles 23 de diciembre, se encuentra en la Clínica San Isidro casi 7mo Anillo de la Radial 10 bajo el seguro de la Clinica Sinec ambos centros trabajando profesionalmente de manera responsable a quienes la familia les estamos muy agradecidos, salvo algunos inconvenientes extremadamente burocráticos perfectamente saneables si es que adoptan la voluntad de saltar algunos pasos innecesarios, a pesar de ello, su buena voluntad se nota día a día.

Hoy 29 de diciembre JJ sigue intubado ayudado por un respirador mecánico que no hace otra cosa más que darle tiempo para que su cuerpo se defienda del virus, ya que no existe un tratamiento contra el mismo. Hace tres días aparte del daño en sus pulmones comenzó a tener complicaciones en los riñones, un nuevo daño contra el cual pelear. Jorge llegó con una saturación de oxígeno muy deplorable, eso hizo que lo intuben, desde entonces no había mejorado en esto sino hasta ayer que ya tiene mejor oxigenación gracias a la pronación sobre una colchoneta de posición prona que le ayuda a respirar mejor, gracias Cesar Morón Encinas por conseguirla de manera rápida, los médicos intensivistas se opusieron a usarla al principio, pero ahora se dieron cuenta que usarla le ayuda. La frase médica actual es «el paciente se encuentra estable» eso ya es ganancia, ya que no se ha complicado más aunque la mejoría es muy leve (paso a paso).

Quiero agradecer a todos por sus oraciones, por haberse organizado para hacer rifas y otras actividades de recaudación además de quienes han aportado con efectivo mediante transferencias y entregas, esto, nos ha dado a la familia y gran respiro, ya que a pesar de tener cobertura de su seguro de caja en lo más caro como ser la internación y la atención médica y algunos medicamentos, la familia en contraparte debe conseguir los medicamentos e insumos que no cubre o que no tienen disponibles en el seguro, solo quienes tuvieron un familiar en terapia sabe de lo que hablo. Es bueno aclarar esto que Jorge no sufre una desprotección, solamente que lo diario es muy fuerte, no vale la pena mencionar cifras ahora.

Gracias a Los Pengas su comparsa, gracias a sus compañeros de promo del Británico, gracias a la comunidad de músicos a Negro Camina, a Carlos Velasquez a Roy Vargas Languidey Roy Vargas Céspedes a Tania Rocabado perdón dije que no pondría nombres y no pude evitarlo y estoy seguro de que me olvidaré de nombrar muchos y les pido disculpas por ello, gracias a sus colegas de trabajo de la Gobernación, a sus ex colegas de Yanbal. Gracias a nuestros familiares al bollo de los Jordán y a la familia de su esposa los Widherique, hemos formado un gran equipo entre todos que nos da mucha fortaleza para avanzar en el día a día de su recuperación, ya que no solo se trata de lo médico y de conseguir medicinas también hay procesos burocráticos administrativos que se ejecutan a diario. Gracias a mis amigos de Triumph a la gente que ni mi hermano y yo conocemos. Un agradecimiento especial a Farmacias Chávezpor su pre disposición a solucionar la entrega de medicamentos ahí en su sucursal de la Av Cristo Redentor 4to-5to Anillo, gracias a Farmacia Llanos que está en la clínica San Isidro que en la emergencia prestó medicamentos y que esperan con paciencia pagos en línea que a veces no se pueden realizar.