El clásico valluno 148 se jugará sin espectadores

El clásico cochabambino 148, hoy desde las 20:00, pasará a la historia porque será el primero en disputarse sin la euforia y espectáculo de las hinchadas rivales en el Félix Capriles.

Un clásico cochabambino se la vivía en otro ambiente, con las hinchadas de Wilstermann y Aurora, luchando para dar el mejor recibimiento a sus planteles y que sus cánticos se escuchen en todo el estadio. Esta noche no se tendrá este panorama, porque el municipio no podrá emitir el decreto de autorización de espectadores en eventos deportivos antes de mañana.

Para Wilstermann fue un balde de agua fría que recibieron el sábado, luego que el viernes el propio alcalde de Cochabamba, Iván Tellería, les dio la autorización, motivo por el que incluso invirtieron en la dosificación de entradas, que ahora será un gasto que no recuperarán.

Un clásico cochabambino, pese a que incluso no se tendría el 100% de aforo, podría haber sido un buen ingreso para el plantel aviador (que hoy oficia de local), que no ha tenido ingresos por recaudación hace más de ocho meses. Otro golpe que recibirán los clubes es que el decreto que saldrá mañana es que la autorización será solo para el 15% y no el 30%, como sucede en todo el país. Esto, según el municipio, por el informe de salud que pretende evitar mayores contagios de la Covid-19. La dirigencia de Wilstermann lamentó este perjuicio, sobre todo porque ya hay público en otros escenarios.