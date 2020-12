Cada mes debe transferir al menos el 10% de sus ingresos por telefonía móvil e internet

La administración del presidente Luis Arce Catacora determinó, en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2021, que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) transfiera más recursos al Tesoro General de la Nacional (TGN) para el pago de la Renta Dignidad.

Según la Disposición Final Tercera del proyecto de Ley del PGE 2021, aprobada el miércoles en la noche por la Cámara de Diputados, “Entel SA deberá transferir mensualmente al Tesoro General de la Nación, al menos el 10% de los recursos percibidos por la venta de servicios de telefonía móvil e internet, para el financiamiento del Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV)”.

Los ingresos de la operadora estatal de telecomunicaciones por los servicios de internet, telefonía móvil, televisión por cable, entre otros, llegaron a Bs 4.613 millones en 2019. De ese monto, sus utilidades sumaron Bs 921 millones, de los que un 53% se destinó a la Renta Dignidad (357 millones) y al Bono Juancito Pinto (100 millones), de acuerdo con los datos divulgados el 1 de septiembre de esta gestión por el entonces ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias.

La Renta Dignidad se paga con recursos del Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), que, según La Ley 3791, de 28 de noviembre de 2007, tiene como fuentes de financiamiento el 30% de los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de gobiernos departamentales, gobiernos municipales, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación (TGN).

El FRUV se nutre además de los dividendos de las empresas públicas capitalizadas/nacionalizadas en la proporción accionaria que corresponde a los bolivianos.

La Renta Dignidad es un bono que se entrega a todos los adultos mayores de 60 años con el fin de mejorar su calidad de vida y cubrir sus necesidades básicas en el marco de la redistribución de la riqueza y las utilidades que generan las empresas públicas.

Datos

De acuerdo con el último reporte publicado por el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros en la web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, durante 2018, 1.057.039 personas de la tercera edad se beneficiaron con el pago de la Renta Dignidad. Para cumplir con este beneficio, el FRUV desembolsó la suma de Bs 3.850 millones ($us 553 millones al tipo de cambio actual).

Desde la vigencia del beneficio de la Renta Universal de Vejez, febrero de 2008 hasta junio de 2019, se pagó un importe total de Bs 29.073 millones ($us 4.177 milones). El acumulado del importe pagado por la Renta Dignidad es de Bs 28.574 millones (98%) y por Gastos Funerales es Bs 498 millones (2%).

El 4% de lo recaudado por la ATT también irá al FRUV

A partir de 2021, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) transferirá el 4% del monto que se deposite en el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (Prontis) al Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV). La disposición está contenida en el inciso e, parágrafo I de la Disposición Adicional Sexta del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021.

Una de las principales fuentes de financiamiento de la Renta Universal de Vejez proviene del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). El 30% de estos recursos, que reciben gobiernos departamentales, gobiernos municipales, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación (TGN), empezaron a disminuir desde 2015 debido a la caída en los volúmenes y en los precios del gas natural de exportación.

En 2008, los ingresos por concepto del IDH llegaban a $us 623 millones y para 2014 habían trepado hasta los $us 1.538 millones. A septiembre de 2019, los recursos por el IDH sumaban $us 398 millones, según los últimos datos publicados en la página web del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

Otra fuente de financiamiento de la Renta Dignidad son los dividendos generados por las empresas capitalizadas, posteriormente nacionalizadas durante el gobierno de Evo Morales.

El año pasado, la ATT transfirió al Tesoro General de la Nación por concepto del Prontis la suma de Bs 898 millones, según datos oficiales.