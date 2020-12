El mensaje de Neymar a Messi tras enterarse de que se enfrentarán por la Champions League

El PSG y el Barcelona se eliminarán en febrero por los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa

El mensaje de Ney a Messi en su cuenta de Instagram. ¿Jugarán juntos en la próxima temporada?

El sorteo de los octavos de final de la Champions League ofreció varios cruces apasionantes, pero en el centro de la escena, inevitablemente, quedó el enfrentamiento entre el PSG y el Barcelona, Lionel Messi y Neymar. El choque sólo fue posible porque la Juventus le ganó 3-0 al conjunto culé en el epílogo de la fase de grupos, arrebatándole la cima del Grupo G y enviando a su rival al lote de los segundos. Así, dos potenciales candidatos y dos de los mejores futbolistas del planeta se eliminarán entre el 16 y el 24 de febrero.

Los delanteros, compañeros y campeones de la Liga de Campeones de Europa con el Barcelona en la edición 2014/2015, estarán cara a cara como estrellas de sus respectivos equipos en el Camp Nou y en el Parque de los Príncipes, pero el resultado no lesionará su amistad. Vale recordar, por ejemplo, que junto con el uruguayo Luis Suárez alimentan un grupo de WhatsApp que formaron en épocas compartidas en el blaugrana, al que denominaron “Sudacas”.

Pues bien, por los buenos tiempos, el brasileño le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram. Junto a una foto de un abrazo entre ellos en una entrega del Balón de Oro (Leo aparece con el trofeo bajo el brazo”, Neymar escribió: “Nos vemos pronto, mi amigo”.

Claro que la publicación también puede tener un doble sentido. El ex Santos declaró públicamente “me gustaría volver a jugar con Messi, es lo que más quiero, para disfrutar con él otra vez dentro de la cancha. Lo pondría en mi lugar, no tengo problema, salgo yo. Quiero volver a jugar con él, seguro el próximo año tenemos que hacerlo”.

Su frase generó una verdadera revolución en el mundo del fútbol y los medios de Barcelona incluso especularon con una “operación Neymar” para repatriarlo. Sin embargo, el propio atacante aclaró que no tenía pensado abandonar PSG, por lo que cambió radicalmente el enfoque y su frase pasó a ser una enfática expresión de deseos de sumar al astro argentino a las filas del conjunto francés. El contrato de Messi con el club catalán vence el 30 de junio de 2021.

¿Será el París Saint Germain el próximo destino de la Pulga? ¿Terciará el Manchester City? ¿O Barcelona, con nuevas autoridades tras las elecciones de enero, le formulará una oferta y le ofrecerá un proyecto que lo harán quedarse? “Es tan fuerte la palabra Messi, es un jugador tan grande que cualquier club soñaría con tenerlo”, dijo Luis Ferrer, dirigente del PSG, al ser consultado por el programa “Cómo te va”, por radio Colonia.

Por lo pronto, más allá del entuerto sobre el futuro de Messi (que a partir del 1° de enero puede negociar con otros clubes como agente libre), el cruce entre dos de las potencias europeas generó repercusiones de un lado y del otro.

“Tenemos nuestras opciones y vamos a pelear como siempre. Creo que tenemos números para seguir adelante”, dijo Guillermo Amor, ejecutivo culé. “En estas eliminatorias te pueden dar más o menos favorito dependiendo del momento en el que se encuentra en equipo. Nos vamos a febrero y marzo y ya veremos como llegamos”, agregó.

“Vamos. Nos enfrentaremos al FC Barcelona”, publicó el PSG en las redes sociales, junto a un emoji de un puño cerrado.

Messi en un rincón. Neymar, en el otro. Uno de los dos seguirá su camino, el otro se lamentará por la oportunidad perdida. Pero el fútbol (y los espectadores) ya ganaron con el sorteo.

Fuente: infobae.com