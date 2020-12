«Estás asumiendo que soy totalmente heterosexual». Viggo Mortensen responde a las críticas por interpretar a un personaje gay en ‘Falling’

Durante los últimos años, cada vez han sido más las voces de dentro y fuera del colectivo LGBTIQ+ que han criticado con dureza algunas decisiones de equipos de casting al contratar intérpretes heterosexuales para dar vida a personajes homosexuales; praxis que, según se argumenta, fomenta la falta de inclusión en la industria.

Uno de los largometrajes más recientes en recibir este tipo de reprobación ha sido ‘Falling’, el debut en la dirección de un Viggo Mortensen que, además, hizo doblete como actor interpretando a un hombre gay. En una entrevista con The Times, Mortensen ha respondido a la controversia del siguiente modo.



«Mira, estos son los tiempos en los que estamos viviendo, y creo que es saludable que se traten esos temas. La respuesta corta es que no creí que fuese un problema. Y la gente, después, me pregunta, ‘Bueno, y qué hay de Terry Chen, que interpreta a mi marido en la película, ¿es homosexual?’. Y la respuesta es que no lo sé, y nunca tendría la temeridad de preguntarle a alguien si lo es durante el proceso de casting.

¿Y cómo sabes cómo es mi vida? Estás asumiendo que soy totalmente heterosexual. Tal vez lo sea, tal vez no. Y, francamente, no es asunto tuyo. Quiero que mi película funcione, y quiero que el personaje de John sea efectivo, así que si no hubiese creído que era una buena idea, no lo hubiese hecho».

Se esté de acuerdo o no con estas directas y contundentes palabras, no cabe duda de que añaden un interesante punto de vista a un debate que parece estar lejos de quedar zanjado. Por lo pronto, si queréis valorar de primera mano el trabajo de Mortensen delante y detrás de la cámara, ‘Falling’ aún permanece en cartel en varios cines españoles de ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia.