Eva Copa cobra fuerza a días de la inscripción de candidatos

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

A días de vencer la fecha para la inscripción de candidatos, la precandidatura de la exsenadora Eva Copa va cobrando fuerza, ante la decena de precandidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la alcaldía de la ciudad de El Alto.

En conferencia de prensa conjunta, la exparlamentaria entregó sus papeles a la dirección departamental del partido político, tras escuchar las voces de respaldo de los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales.

“Nosotros estamos escuchando al hermano Evo Morales cuando nos dijo que consensuemos la candidatura a la alcaldía. Como Gran Cuartel de la ciudad de El Alto, hemos aglutinado a más de 22 sectores sociales de la ciudad de El Alto, más la Fejuve (Federación de Juntas Vecinales) de los 14 distritos, hemos salido nosotros en los ampliados (…), y unánimemente ha salido la hermana Eva Copa y nuestra futura alcaldesa”, expresó el ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (Futecra), Bernardo Huanca.

Según el dirigente afín al partido político, Eva Copa es producto de un trabajo y selección orgánica y goza del respaldo del 90% de la ciudad de El Alto, de acuerdo a una encuesta que se hizo como partido político, donde de 10 personas, nueve dijeron que votarán por la exparlamentaria.

Por su parte, el ejecutivo Concejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos (Cocedal), Hector Delgado expresó que ha llegado el momento histórico para reconstruir la propia historia de la ciudad de El Alto, “con nuestro propio pensamiento, con nuestra propia gente”. “Queremos retomar la alcaldía de El Alto con nuevos liderazgos”, añadió.

En cambio, el dirigente vecinal de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Francisco Quispe remarcó que, Eva Copa es producto del deseo de las bases sociales, por lo que el presidente del partido político está obligado a escucharlos y oficializar su candidatura lo más antes posible.

Al respecto, le precandidata alteña, Eva Copa informó que se trabaja en un Plan de Gobierno Municipal integral que incluya a todos los sectores de la ciudad de El Alto, la cual está conformado por diversidad de organizaciones sociales, entre ellos, gremiales, artesanos, lustrabotas, choferes, entre otros.

Sobre la guerra sucia que se ha desatado por parte de los propios partidarios del partido político, la precandidata anunció que se defenderá como se debe ante las instancias correspondientes, pero que no le teme a ninguna de las denuncias, porque tiene la conciencia limpia.

“En época de elecciones, la guerra sucia es normal, me acusan de nepotismo, de uso indebido de influencias y hasta de golpista y de otras cosas, pero no tengo porque bajar la cabeza porque no he hecho nada malo”, afirmó.

Asimismo, por su red social oficial, Copa señaló que se construye un “gran tejido social” para “recuperar” la urbe alteña.

“Unidos jóvenes, adultos y ancianos estamos construyendo el gran tejido social con el horizonte de recuperar #ElAlto para los alteños, hacer grande nuestra ciudad. Hoy el pueblo alteño está unida y convencida de que llegarán mejores días para todos”, publicó la política.

