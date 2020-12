Expulsan a Copa del MAS y un grupo de jóvenes se va con ella

Fuente: Página Siete / La Paz

La dirección regional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en El Alto decidió expulsar a Eva Copa de esa fuerza política. Después de la determinación, un grupo de las juventudes del partido azul de la urbe alteña se desvinculó de ese frente y anunció que respaldará la candidatura de la exsenadora.

“Hemos visto que algunos personajes sólo estaban buscando sus apetitos personales. A raíz de ese tema, el ampliado determinó expulsar a la señora Eva Copa”, sostuvo el dirigente del MAS Marco Antonio Poma.

El argumento de la expulsión -explicó- fue porque vulneró el estatuto orgánico del partido azul al inscribirse como candidata por otra sigla.

El lunes, cuando se cerró la fase de inscripción de candidatos, Copa se registró como postulante a la Alcaldía de la ciudad de El Alto por la agrupación Jallalla La Paz. Aquello ocurrió después de que la expresidenta del Senado fuera relegada en el MAS, pese a que su postulación para burgomaestre contaba con el apoyo de una veintena de organizaciones sociales de la ciudad alteña.

Poma sostuvo que Copa “fue testigo” de la elección del candidato a alcalde por el MAS en El Alto, Zacarías Maquera. “En ese entendido nos extrañó bastante que una vez nominado el hermano Maquera, la señora Eva Copa prácticamente vulneró el estatuto al inscribirse en otro partido político”, sostuvo el dirigente.

Por otro lado, también en la urbe alteña, un grupo de jóvenes de las juventudes del MAS decidió romper con ese partido y anunció su respaldo a Copa. En un acto simbólico, los líderes juveniles se sacaron las chamarras azules y expresaron que están en contra de los denominados “dinosaurios” del MAS.

Brayan Cuba Castillo, dirigente de las juventudes de El Alto, dijo que están cansados de ser “escaleras” y reprochó que la ciudad alteña no tenga representantes en el gabinete del presidente Luis Arce, siendo que en esa urbe se registraron los principales hechos luctuosos de la crisis que vivió el país en noviembre y diciembre de 2019.

“Nosotros como juventudes de la ciudad de El Alto nos estamos desvinculando de las filas del MAS. Ya estamos cansados de ser, como jóvenes, escaleras de estos dinosaurios, de estos abusivos”, afirmó el dirigente. “Estamos sacándonos la chamarra azul y vamos a dar todo el apoyo a nuestra hermana Eva Copa, como futura alcaldesa de la ciudad de El Alto, y vamos a pedir el voto castigo para los dinosaurios”, aseguró.

Cuba dijo que ya no quiere que El Alto “sea la escalera y el patio trasero del MAS”. “Hemos dado sangre en Senkata. A Santa Cruz, que no hizo nada, les dieron cinco ministerios, a Cochabamba, tres ministerios… y a la ciudad de El Alto no le dieron nada. Y por eso hermana Eva Copa estamos contigo y por eso desde hoy juventudes El Alto se va contigo hermana”, manifestó.

Cuando Copa anunció que se postularía con Jallalla, les dijo a los militantes del MAS que entra al ruedo electoral “con otro color”, pero que seguirá luchando por sus convicciones y que sobre todo peleará por el pueblo.

En Santa Cruz, Sosa elogia a Camacho

Los candidatos Fernando Camacho y Angélica Sosa se mostraron ayer en conjunto, como una muestra de unidad. En una conferencia de prensa, en la que se lanzaron elogios mutuos, destacaron que sus agrupaciones no compiten entre sí en estas elecciones subnacionales.

“Seguro va a ser usted el próximo gobernador del departamento”, le dijo Sosa a Camacho.

La candidata a alcaldesa de Santa Cruz Para Todos destacó que junto a Percy Fernández desistieron de poner un candidato a la Gobernación, como muestra de unidad.

Señaló que desea lo mejor para Camacho y resaltó que el excívico demostró valentía y fuerza. El excívico, por su parte, enfatizó que su agrupación Creemos no presentó candidato a alcalde y agradeció a Sosa por su desprendimiento de no inscribir postulante a gobernador. (Erbol)