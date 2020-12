Ferddy Roca espera su oportunidad para debutar en el Marbella FC

El futbolista boliviano Ferddy Roca se incorporó al Marbella FC de la Segunda B de España los primeros días de noviembre y hasta la fecha no ha podido debutar en su nuevo equipo debido a una lesión en el muslo izquierdo. El joven delantero espera hacerlo lo antes posible, ya que la espera lo desespera.

A fines de septiembre fue obligado por Oriente Petrolero a abandonar la selección nacional junto con Ronaldo Sánchez y Mateo Zoch. De inmediato se puso a órdenes del entonces DT del equipo refinero, el argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, pero un par de días ante de viajar a Europa se lesionó en una práctica.

“Poco antes de viajar a España recibí un fuerte golpe en el cuádriceps y me lesioné, fue un choque casual con un compañero en el entrenamiento de Oriente. Llegué con esa lesión a Marbella y estuve unas tres semanas en etapa de recuperación hasta que fui convocado para el partido contra el Recreativo de Huelva, me llevaron al banco, pero el entrenador (José Manuel Aira) no me hizo ingresar, porque el equipo ganó 2-0”, dijo Roca a DIEZ.

El cruceño tenía la esperanza de debutar en el siguiente encuentro contra Las Palmas, pero pasó lo inesperado. “El jueves 3 de diciembre me resentí de la lesión y no pude terminar el entrenamiento justo cuando ya me sentía bien y pensé que iba a poder debutar”, dijo.

Luego se ilusionó con jugar sus primeros minutos el domingo en el partido que su equipo disputó ante San Fernando en condición de local, pero aún debe esperar, la lesión o fue superada completamente.

El futbolista llegó a Oriente en 2016, cuando el DT de la categoría juvenil Luis Marín Camacho le dio el visto bueno luego de un par de días de prueba. Al año siguiente debutó en el plantel profesional en un partido ante The Strongest en Santa Cruz (1-1).

En los tres años que vino alternando en el cuadro refiero marcó seis goles, fue convocado a la selección absoluta de Bolivia, el Marbella FC puso sus ojos en él y se lo llevó en condición de préstamo por un año con opción a compra.

“Desde que llegué estoy con ganas de jugar, primero me concentré en mi recuperación para debutar, pero lamentablemente me volví a lesionar y eso me perjudica. Ahora solo queda pensar en la recuperación para ponerme en buenas condiciones”, expresó.

Cuenta que el Marbella FC ha hecho una fuerte inversión en la contratación de refuerzos, ya que el objetivo del club es ascender. “La dirigencia se ha propuesto subir de categoría y para eso la meta es ser campeones. Hay buenos refuerzos en el equipo y es uno de los que mejor se ha armado para encarar la temporada”, explica.

Su estadía

Ferddy Roca vive solo en un departamento en el centro de la ciudad de Marbella. Cuenta que no tarda más de diez minutos en llegar al lugar de entrenamientos de su equipo y que es un compañero el que lo traslada, pues vive a media cuadra de su domicilio. El estadio donde juega el equipo está un poco más distante.

Reconoce que desde que llegó a su nuevo club, tanto los dirigentes, como jugadores, cuerpo técnico y los hinchas lo tratan muy bien. El tema de su alimentación está a cargo de una cocinera que le prepara comida con muchas verduras y ensaladas.

Tiene buena relación con sus compañeros. En el club hay seis extranjeros y además de él hay otro sudamericano, el uruguayo Ezequiel Busquet, que juega de lateral derecho, aunque con el que mejor se lleva es con el volante panameño, Gudiño.

“Habló más con Gudiño tal vez porque es de mi edad, hemos hecho buena amistad y nos llevamos bien. También está en el equipo Juan Miguel Callejón, que jugó en Bolívar, con quien también tengo un buen trato”, comentó Ferddy, quien se ilusiona con hace buena letra en el Marbella FC.

El cruceño Ferddy Roca Vivancos tiene 20 años, nació el 24 de marzo de 2000. En la Segunda B del fútbol español hay 102 equipos que están divididos en cinco grupos y cada grupo en A y B, que tienen entre 10 y 11 equipos. La Segunda B es la tercera categoría en España, ya que LaLiga es la máxima categoría, con 10 equipos, y luego se encuentra la Segunda División, con 22 clubes.