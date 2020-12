Gary Áñez denuncia cobros a funcionarios municipales como «aportes a la campaña»

Fuente: Unitel

«La alcaldía está endeudada, está técnicamente quebrada, han tenido retraso incluso en el pago a los empleados, hay un tema extorsivo también porque le están sacando plata para la campaña«, fue la denuncia pública que hizo este miércoles el periodista y candidato a alcalde de la capital cruceña, Gary Áñez.

Según dijo, a los trabajadores municipales los hacen firmar para que se le debite el dinero de sus salarios como «aportes voluntarios» que son porcentuados de acuerdo al monto que se percibe de manera mensual.

«Los que tienen mayor salario, el porcentaje es mayor, pero no lo denuncian porque los botan, es extorsivo. Esa falta de dignidad es con la que hay que luchar«, enfatizó Áñez en entrevista con UNITEL.

Dijo que este es un mal que deben ser erradicado porque «si no somos capaces de generar una revulsivo interno y darnos cuenta de que eso está mal, no seremos capaz de transformar una sociedad con mayor transparencia en donde usted valga por lo que trabaja, no que le dan un trabajo para después cobrarle para aportar a una campaña política, me parece detestable».

Por equidad periodística UNITEL buscará la palabra del municipio para responder a la denuncia pública hecha por el candidato a la comuna.