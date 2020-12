George Lucas explica por qué vendió ‘Star Wars’ a Disney y admite que esperaba tener «algo más que decir» en la tercera trilogía

El libro ‘The Star Wars Archives: 1999-2005’ no deja de darnos detalles de lo más curiosos sobre la que quizá sea la mayor franquicia cinematográfica de todos los tiempos. Hace unos días, nos enterábamos de qué llevó a George Lucas a no descartar hacer la tercera trilogía que tenía ya planeada y ahora ha llegado el momento de saber por qué vendió la saga a Disney.

El propio Lucas recuerda que podría haber contratado a alguien para que dirigiera las películas como ya hiciera en el caso de ‘El imperio contraataca’ y ‘El retorno del jedi’, pero él quería retirarse y sabía que esa solución no iba a funcionar porque volvería a actuar de la misma forma, lo cual le optó por vender Lucasfilm:

Podría no haber vendido Lucasfilm y conseguir a alguien que dirigiera las películas, pero eso no es retirarse. En ‘El Imperio Contraataca’ y ‘El Retorno del Jedi’ traté de mantenerme al margen, pero no pude. Estuve allí todos los días. Aunque eran amigos míos y hacían un gran trabajo, no era lo mismo que hacerlo yo. Fue como si me lo hubieran quitado. Sabía que probablemente no volvería a funcionar, que estaría frustrado.