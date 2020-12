“Gracias a Dios me siento bien”; el doctor Herland Vaca Díez dio positivo al coronavirus

Fuente: Unitel

El destacado médico cruceño que promueve el uso de la ivermectina para combatir el Covid-19 dio positivo a este virus. A través de un video, el médico informa a la población que se encuentra bien y pide a la población no descuidar las medidas de bioseguridad.

“Mantengan la fe en lo que se venía diciendo, en todas las medidas para evitar el contagio, como es el uso del máscaras, el distanciamiento, mejor si es de más de dos metros, el lavado de manos, evitar los lugares cerrados, son las cosas más importantes”, señaló el galeno.

El médico de 72 años contó que los primeros indicios que sintió fueron tos y molestias en la garganta el 15 de diciembre, motivo por el que decidió someterse a una prueba que dos días después confirmó sus sospechas, estaba contagiado por el Covid-19.

“Tuve dos días de fiebre que llegó a 38 grados, pero cedió con ibuprofeno. El sábado me hice una tomografía, y en forma precoz ya habían imágenes del inicio del compromiso pulmonar”, señaló.

Vaca Diez no solo es parte del grupo de riesgo por su edad, padece también hipertensión arterial controlada y está con un peso de 90 kilos; sin embargo, hasta ayer domingo su situación estaba controlada.

“Gracias a Dios me siento bien, no tengo decaimiento, no tengo mucha tos, alguna carraspera (molestias en la garganta), no he tenido más fiebre, la saturación de oxígeno está entre 97 y 99”, manifestó.

El médico señaló que se encuentra a mitad de camino pues «es una pelea de 15 rounds. Nos mantendremos en guardia», concluyó.