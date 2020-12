Hermano y allegados de expareja de Cáceres trabajan en ministerio de Desarrollo Rural

Lidia Mamani / La Paz

El hermano y allegados de la expareja de Wilson Cáceres fueron “acomodados” en una repartición del Ministerio de Desarrollo Rural gracias a las influencias de Fabiola Gutiérrez, quien también fue jefa de gabinete de la autoridad destituida ayer, en medio de acusaciones de nepotismo.

Entre los que ejercen funciones está el hermano de Fabiola, Gustavo Renee Gutiérrez Domínguez, quien ocupa el cargo de asesor, información que fue confirmada por este medio en una visita que hizo a las instalaciones de la institución pública, ayer en la mañana.

Página Siete consultó a la exjefa si Gustavo es su hermano, pero ella lo negó y dijo que este trabaja en la petrolera Marriott Drilling. Este medio llamó a esa compañía, en la que dijeron que no conocen a nadie con ese nombre.

Además, en la declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General del Estado figura como funcionario del Ministerio de Desarrollo Rural.

Cuando se le volvió a consultar a Fabiola si era su hermano el que figuraba en esa declaración, se excusó de dar una respuesta.

El parentesco también fue confirmado por los funcionarios de la cartera de Estado, quienes denunciaron que Fabiola Gutiérrez les pidió poner sus cargos a disposición, debido a que era ella la que disponía quién se quedaba o se iba del ministerio.

Entre los allegados está la jefa de Comunicación, Zoraya Omonte Durán, quien hasta la anterior semana era asistente de la cuestionada jefa de gabinete.

Este medio buscó a Omonte para tener la contraparte; sin embargo, ella dijo que no estaba autorizada a dar ninguna información. Junto con la jefa de Personal afirmaron que para buscar información se debe remitir una carta de solicitud y evitaron que se hable con otros funcionarios.

Otros de los allegados de Fabiola Gutiérrez son Juan Pablo E. O., y dos personas que los funcionarios identificaron como Miguel y Brayan, a quienes no se pudo ubicar porque la jefa de Personal impidió el recorrido por las oficinas del ministerio.

Esas designaciones fueron negadas por Gutiérrez, quien se limitó a señalar que todos ellos son sus “compañeros”, pero no amigos. No obstante, en el ministerio los empleados aseguraron que sí son sus amistades y que no presentaron denuncias por temor a sufrir represalias.

Salida del ministro

Cáceres fue destituido la tarde de ayer del cargo de ministro de Desarrollo Rural, y en su lugar el presidente Luis Arce posesionó a Edwin Characayo Villegas.

El retiro de Cáceres, quien también fue dirigente de los interculturales, ocurrió luego de que el fin de semana se hicieron públicas las denuncias de nepotismo que implicaban a la que fue su jefa de gabinete y expareja, Fabiola Gutiérrez, de quien él mismo manifestó que era su esposa, porque se los veía juntos en reiteradas ocasiones.

A raíz de las acusaciones, Cáceres aclaró a un medio televisivo que Gutiérrez no era su señora y que la relación sentimental que mantuvo con ella no funcionó.

Gutiérrez debe “pendientes”

Fabiola Gutiérrez Domínguez continuaba hasta ayer en la mañana como funcionaria del Ministerio de Desarrollo Rural, pese a que el fin de semana se había informado que ella había sido desvinculada del cargo de jefa de gabinete.

“Se procedió a la desvinculación de la señora Fabiola Yenny Gutiérrez Domínguez, con lo cual reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia en la gestión pública”, decía un comunicado del ministerio, publicado el sábado.

No obstante, los funcionarios denunciaron que Gutiérrez seguía en funciones e incluso el lunes 30 de noviembre, cuando continuaba con la entrega de memorandos de designaciones, no firmaba para no quedar expuesta.

Este medio constató que hasta la mañana de ayer, Gutiérrez seguía en el cargo, hecho que fue confirmado por los mismos funcionarios a cargo de informar sobre el personal.

Al ser consultada, Gutiérrez respondió que seguía presentándose en el ministerio porque debía entregar algunos informes que tenía pendientes.

