Hinchas se movilizan por Cachito, el can que deleitó en el partido de The Strongest

Cachito, el can que irrumpió y deleitó a los aficionados en el partido de The Strongest vs Nacional Potosí, la noche del 24 de diciembre, fue encontrado hoy en inmediacioens de la Contraloría General del Estado de La Paz, situación que de inmediato movilizó a los seguidores aurinegros.

» Amigos se encontró esta manaña a horas 9:20 am, en la Contraloría General del Estado a la figura del partido The Strongest – Nacional Potosí. Por favor que alguien venga, se nota que está mal», publicó la página de Facebook «Área Atigrada», con relación una imagen del cachorrito que irrumpió en el mencionado compromiso con un cacho en el hocico y que jugó en el pasto del estadio Hernando Siles.

En cuestión de minutos muchos aficionados se pronunciaron y movilizaron, llegando incluso a los futbolistas aurinegros que manifestaron su colaboración y pedido de ayuda para el simpático perrito.

El pedido de muchos aficionados es que se brinde asistencia veterinaria a Cachito y, posteriormente, se adopte al perrito. No se descarta que el club The Strongest lo adopte en el complejo de Achumani.