Illanes: «Barbosa no jugó por acuerdo con mi presidenta»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El director técnico de The Strongest, Alberto Illanes, explicó que la determinación de no incluir a Willie Barbosa en el equipo que empató 0-0 con Wilstermann, el viernes en el estadio Félix Capriles, fue por un acuerdo entre él y la presidenta del club, Inés Quispe.

“Barbosa estaba totalmente habilitado, pero por un acuerdo entre mi presidenta y mi persona hemos dejado al jugador y no lo tomamos en cuenta”, explicó el timonel potosino, quien enfatizó que “no quiero hablar más de ese tema”.

Con visible molestia en su tono de voz, luego del encuentro que su equipo igualó con el cuadro aviador, el DT habló con DXTv para explicar por qué finalmente no incluyó al brasileño en el Tigre que se presentó en la ciudad de Cochabamba.

El viernes en la mañana, Barbosa se sumó en el aeropuerto de El Alto a la delegación del Tigre y el DT Illanes aseguró que iba a tomarlo en cuenta, pese a la amenaza de impugnación del Rojo. “Yo manejo la parte deportiva, la parte de conflictos la maneja la dirigencia. Yo tengo al jugador habilitado”, dijo el entrenador antes de emprender el viaje a tierra valluna.

El pasado viernes en la mañana, el TJD retiró la tarjeta roja que Barbosa vio el miércoles en el partido ante Always Ready, en La Paz, por un supuesto codazo en contra de un rival: “No ha lugar a la imposición de alguna sanción en contra del jugador Barbosa Willie, del club The Strongest, expulsado en el partido jugado entre los clubes The Strongest y Always Ready”, señala la resolución del estudio jurídico Hassenteufel & Asociados, que suspendió por un partido a Ramiro Vaca, otro futbolista que vio la tarjeta roja.