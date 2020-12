Johnny Depp brilla en una de las aventuras menos inspiradas del universo Harry Potter

El universo Harry Potter ha dado multitud de alegrías económicas a Warner, por lo que fue lógico que diesen luz verde a una franquicia precuela de las aventuras del joven mago. Además, con ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’ consiguieron una cinta estupenda que dejaba con ganas de ver cómo evolucionaba todo.

Menos estimulante fue ‘Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald’, una secuela que apostaba por un tono más oscuro y ambicioso, pero que no termina de saber cómo ejecutar las cosas bien para exprimir a fondo la historia que nos contaba y que hoy tenéis la oportunidad de recuperar en La 1 a partir de las 22:05.

Desequilibrada

Estamos ante una película muy marcada por la presencia de Johnny Depp, un actor que a día hoy paso probablemente por el momento de su carrera, la cual ya estaba a bastante dañada cuando ‘Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald’ llegó a los cines. Por mi parte, no tengo ninguna pega que ponerle a su actuación, ya que sabe transmitir los diferentes niveles de maldad del personaje en lugar de limitarse a abordarlo como alguien muy poderoso y difícil de batir. Lástima que no vayamos a verle otra vez en el papel, aunque me intriga ver a Mads Mikkelsen como Grindelwald.

De hecho, creo que el problema de la película está más en todo lo que rodea a la amenaza que representa Grindelwald, tanto su efecto en otros personajes -todo lo que se hace con Queenie funciona bastante mal- como por el hecho de que la película se siente en todo momento como una aventura de transición, cometiendo además el error de proponer multitud de cosas que llevan a que todo acabe siendo un batiburrillo.

Todo eso probablemente se deba en mayor parte al guion escrito por la propio J. K. Rowling, quien es cierto que también se encargó del libreto de la primera entrega, pero allí el hecho de presentar un nuevo mundo y el hábil equilibrio conseguido en lo referente a los personajes, quizá sus dos mayores puntos fuertes como escritora, compensaban su inexperiencia, pero aquí queda claro que al menos necesita a alguien que compense sus lagunas.

Por lo demás, se nota que la idea es que todo resulte más intenso que en la primera entrega, lo cual el director David Yates refuerza a través un acabado cuidado visual con una fuerza especial en momentos concretos. Esto también da pie a que Eddie Redmayne conecte mejor con lo que el protagonista requiere de él, ya que en la primera entrega llegada a descuadrarte, pero aquí cumple con holgura.

‘Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald’ fue un éxito de taquilla pero es cierto que se esperaba más de ella. Yendo a los datos concretos, costó 200 millones de dólares y recaudó 654 millones. Nada mal, pero es que su predecesora costó menos e ingresó 814 millones de dólares. De hecho, la cinta que nos ocupa es, con diferencia, la menos taquillera del universo Harry Potter.