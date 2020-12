La FIFA aprueba «reformas históricas» para proteger los derechos laborales de las futbolistas embarazadas

Las nuevas disposiciones otorgan a las deportistas un mínimo de 14 semanas de licencia remunerada por maternidad.

En su más reciente reunión, celebrada de manera virtual este viernes, el Consejo de la FIFA aprobó un conjunto de «reformas históricas» al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, que entre otras cosas protege los derechos laborales de las futbolistas embarazadas, informó la organización a través de un comunicado.

Las nuevas disposiciones establecen «estándares mínimos internacionales para las jugadoras, en especial por lo que respecta a la maternidad». Entre los puntos más destacados, el organismo internacional decretó la obligación de los clubes de otorgar al menos 14 semanas de licencia remunerada por maternidad.

Asimismo, los equipos deberán luego facilitar la incorporación a la actividad futbolística de las deportistas que recientemente hayan dado a luz, y ofrecerles apoyo médico adecuado. Además, las madres deberán tener a su disposición un lugar adecuado para amamantar o extraerse leche.

Las nuevas normativas recalcan también que ninguna deportista podrá ser despedida por causa de su embarazo, y especifican que de suceder tal cosa, el organismo internacional considerará como injustificada la rescisión de su contrato, por lo que recibirá una compensación económica, mientras que el equipo respectivo se verá sujeto a multas y sanciones deportivas.

💪🦸‍♀️ The FIFA Council passed landmark reforms today to better protect female players and football coaches

🎙 Here’s FIFA President Gianni Infantino with the details

— FIFA.com (@FIFAcom) December 4, 2020