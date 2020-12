Las Kardashian-Jenner regresan a la televisión gracias a Disney

Fuente: www.elfarandi.com

Las Kardashian regresarán a la televisión, a pesar de haber puesto fin a principios de este año al reality show que llevó la familia a la fama.

El servicio de streaming Hulu anunció que había firmado un acuerdo con Kim, Khloé y Kourtney Kardashian, con su madre Kris Jenner y sus medias hermanas Kylie y Kendall Jenner.

Bajo el acuerdo, las mujeres crearán nuevo contenido que se emitirá por Hulu, propiedad de Disney en Estados Unidos, y en múltiples países en el exterior en Star, dijo Hulu.

Hulu no informó si las mujeres saldrán en pantalla y tampoco dio detalles de la programación que crearán durante varios años. La plataforma dijo que esperaba el estreno del nuevo contenido a fines de 2021.

El anuncio llegó tres meses después de que la familia anunciara el fin de Keeping Up With the Kardashians, después de 14 años. No dieron a conocer las razones, pero E! dijo que la familia había decidido “vivir sus vidas sin nuestras cámaras”.