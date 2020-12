Los extraterrestres existen y Trump lo mantiene en secreto, afirma un exjefe de seguridad espacial israelí

Un exjefe del Programa de Seguridad de Israel ha desatado controversia internacional al asegurar que los extraterrestres existen y que los terrestres han estado en contacto con estos a través de una «Federación Galáctica».

«Los objetos voladores no identificados han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista», dijo Haim Eshed, exjefe de la dirección espacial del Ministerio de Defensa de Israel, al periódico israelí Yediot Aharonot. La entrevista en hebreo se publicó el pasado miércoles (02.12.2020) y ganó terreno después de queel Jerusalem Post publicara partes en inglés el martes.

En la entrevista, que se publicó originalmente en Yediot Aharanot en hebreo, Eshed habló sobre su nuevo libro «El universo más allá del horizonte: conversaciones con el profesor Haim Eshed», en el que afirma que «extraterrestres de todo el universo ya están caminando entre nosotros».

El exjefe de la División Espacial del Ministerio de Defensa, de 87 años, dio más descripciones sobre exactamente qué tipo de acuerdos se han hecho entre los extraterrestres y EE. UU., que aparentemente se han hecho porque desean investigar y comprender «la estructura del universo». Esta cooperación incluye una base subterránea secreta en Marte, donde hay representantes estadounidenses y alienígenas.

Eshed, un respetado profesor y general retirado, dijo que los extraterrestres tenían la misma curiosidad por la humanidad y buscaban comprender «la estructura del universo».

Eshed: Trump conoce a los extraterrestres

Si es cierto, esto coincidiría con la creación de la Fuerza Espacial por parte del presidente de EE. UU., Donald Trump, como la quinta rama de las fuerzas armadas del país norteamericano. No obstante, no está claro cuánto tiempo ha estado ocurriendo este tipo de relación, si es que existe alguna, entre EE. UU. y sus supuestos aliados extraterrestres.

Pero Eshed insiste en que Trump los conoce y que estaba «a punto» de revelar su existencia. Sin embargo, la «Federación Galáctica» supuestamente le impidió hacerlo, diciendo que deseaban evitar la histeria masiva ya que sentían que la humanidad necesitaba «evolucionar y alcanzar una etapa en la que (…) entenderemos qué son el espacio y las naves espaciales», informó el periódico Yediot Aharonot.

Eshed le dijo al periódico que decidió revelar esta información ahora debido a cuánto ha cambiado el panorama académico y porque era una figura muy respetada en el mundo académico.

Escepticismo sobre las afirmaciones de Eshed

Sin embargo, hubo cierto escepticismo sobre sus afirmaciones. Según reportó la NBC, Nick Pope, quien solía investigar ovnis para una antigua división del Ministerio de Defensa británico, dijo que las afirmaciones eran una «broma pesada o un truco publicitario para ayudar a vender» el libro de Eshed. También dijo que las palabras de Eshed podrían haberse «perdido en la traducción».

No estaba claro si Eshed estaba hablando directamente por conocimiento y experiencia personal, o si estaba repitiendo algo que le dijeron, dijo Pope, y agregó: «Todavía faltan algunas piezas del rompecabezas aquí».

Un portavoz de la NASA dijo en un comunicado que, si bien uno de los objetivos clave de la agencia era la búsqueda de vida en el universo más amplio, aún tiene que encontrar señales de ello.

FEW (Yediot Aharonot, Jerusalem Post, NBC, The Independent, The Times of Israel)