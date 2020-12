Médicos cruceños apoyan mantener el horario de circulación y sanciones a quienes no usen barbijo

Fuente: Radio Fides

Los médicos de Santa Cruz expresaron hoy su apoyo a la determinación de las autoridades que resolvieron ayer mantener los horarios de circulación y comercio en medio de la pandemia de Covid-19 y aplicar sanciones a quienes no usen barbijo.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, llamó este sábado a la población a reforzar los cuidados para evitar la propagación de la enfermedad tras confirmase una escalada de casos de en el país y principalmente en esa región.

“Si no tiene barbijo que no suba al taxi, que no entre al mercado, si actuamos de esa manera vamos a aprender”, sostuvo.

Entre las medidas asumidas en conjunto con las entidades económicas está el dar cumplimiento a la ley municipal de uso obligatorio del barbijo con sanciones administrativas y económicas si es necesario.