Muere Jeremy Bulloch, el Boba Fett de la trilogía original de ‘Star Wars’, a los 75 años

Hace unas semanas se nos fue David Prowse, el hombre dentro de Darth Vader, y hoy nos llega la triste noticia del fallecimiento del actor Jeremy Bulloch, conocido por interpretar a Boba Fett en ‘Star Wars Episodio V: El imperio contraataca‘ (The Empire Strikes Back, 1980) y ‘Star Wars Epiosdio VI: el retorno del Jedi‘ (Return of the Jedi, 1983). Tenía 75 años.

La galaxia de luto, otra vez

Nacido en Leicestershire, Inglaterra en 1945, Bulloch fue muy habitual en la televisión británica, con docenas de papeles en programas como ‘Doctor Who‘ y ‘Robin of Sherwood‘. También apareció en varias películas de James Bond como ‘La espía que me amó‘ (The Spy Who Loved Me, 1977) y ‘Octopussy‘ (1983). En 1980 Bulloch se puso la armadura de Boba Fett en ‘El imperio contraataca’, así como el teniente Sheckil en la misma película.

Bulloch retomó su papel dentro de la armadura de ‘El retorno del Jedi’ y luego tuvo un pequeño cameo en ‘Star Wars Episodio 3: La venganza de los sith‘ (Revenge of the Sith, 2005) como el Capitán Jeremoch Colton, y fue un pilar en el circuito de las convenciones dando charlas y apariciones hasta que se retiró, en 2018. Hoy resuena mucho su nombre gracias a la aparición de Boba Fett en la serie ‘The Mandalorian’, que justo ha acabado el mismo día que sabemos de su muerte.

La noticia de la muerte de Bulloch fue compartida en las redes sociales por el actor Daniel Logan, quien también interpretó a un Boba Fett joven en en ‘Star Wars Episodio II: el ataque de los clones‘ (Attack of the Clones, 2002). Bulloch escribió sobre su vida como actor y sus tiempos en el circuito de convenciones de ‘Star Wars’ en su autobiografía ‘Flying Solo: Tales of a Bounty Hunter‘.