«No necesita aprobación mía»: Mauricio Ochmann reaccionó al supuesto nuevo romance de Aislinn Derbez

El actor también se pronunció sobre su ausencia en “De viaje con los Derbez”

(Foto: Instagram de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez)

A unos días de que termine este 2020, el actor Mauricio Ochmann aceptó que su ex pareja Aislinn Derbez es libre de reahacer su vida y explicó por qué ya no aparecerá en la segunda temporada del reality show de la famosa familia, De viaje con los Derbez.

Aunque ambos actores decidieron divorciarse hace unos meses, dejaron claro que continuarán unidos como una familia por el bienestar de la hija que procrearon en común, Kailani, por lo que es normal verlos en reuniones o paseos de fines de semana y hasta hablando sin problemas sobre la vida sentimental del otro.

El histrión, quien se enfrenta recientemente a la muerte de su padre, se sinceró sobre su situación amorosa y la de la madre de su hija menor, afirmando que no necesita dar su consentimiento a las nuevas relaciones.

“Para empezar, Ais no necesita aprobación mía. Ais está en todo derecho de rehacer su vida en el momento en que lo quiera hacer y así será en el momento en que lo decida”, dijo en entrevista con el programa de Telemundo, Suelta la sopa.

E incluso habló de cómo se encuentra su corazón tras su ruptura sentimental y el año complicado por los estragos de la pandemia por COVID-19.

“En amor propio y disfrutando mucho a mis hijas”, dijo contundente tras negar que tenga una nueva pareja y reprobar que sea realacionado con sus diferentes compañeras de reparto, como en su momento ocurrió con la actriz Sandra Echeverría.

Ochmann también explicó que tras su separación del famoso clan mexicano no era necesaria su participación en el reality show de Amazon Prime Video, De viaje con los Derbez.

“No, pues no. Ya nada que ver, que la pasen bien y todo”, aceptó entre risas y negar que él hubiera dejado a la familia como lo afirmó hace unos meses su ex suego, Eugenio Derbez.

Además desmintió que Aislinn Derbez limitara sus proyectos por un tema de celos durante su matrimonio: “No, son puros chismes. Siempre tuvimos muy buen entendimiento en esa parte”.

(Foto: Instagram)

Los actores parecían ser una de las parejas más sólidas del mundo de la farándula pero en marzo de este año sorprendieron a todos cuando anunciaron una fractura en su relación y aunque al inicio dijeron podría ser temporal, conforme avanzaron los meses se supo que todo estaba dicho y cada uno caminaría por su lado, pero siempre manteniéndose como una familia por el bienestar de la pequeña Kailani.

“Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja”, explicaron los actores en un comunicado que publicaron desde sus redes sociales.

Desde entonces se les ha visto enfocados en sus proyectos laborales, pero sin descuidar el desarrollo de la hija que tienen en común, por lo que incluso acostumbran a celebrar ciertas fechas juntos o convivir los fines de semana.

Pero la ruptura amorosa no fue el único obstáculo al que se tuvo que enfrentar Mauricio Ochmann este año y es que apenas ayer compartió con sus seguidores el dolor de haber perdido a don Guillermo, el hombre que lo adoptó cuando fue abandonado por sus padres biológicos, a quien despidió con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

“Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mí, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal. Ayer me tocó verlo por una última vez antes de incinerarlo, al verlo físicamente ya no estaba ahí en ese cuerpo inerte, pero su presencia estaba a lado de mí abrazándome como siempre lo hacía, esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó”, escribió al inicio de su mensaje.

“¡Tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida, pero sobretodo tuvimos una conexión muy profunda, especial y llena de amor! Ayer triste, enfrentando el dolor de su partida, sentado en un tronco a la orilla del mar contemplando su inmensidad acompañado de sus cenizas, de pronto una paz me embriagó y fue un verdadero honor despedirlo en este nuevo viaje que emprendió”, añadió al lado de una fotografía de su infancia.

“Vuela y vuela alto mi querido maestrín, así nos gustaba decirnos. Te amo papá”, concluyó el actor de 43 años.

