Oriente será multado con $us 500 por no ceder a la tv al jugador que fue figura ante Real Santa Cruz

Tras la finalización del partido contra Real Santa Cruz, el miércoles en Montero, la empresa de televisión eligió a Kevin Salvatierra como el mejor jugador. Oriente no lo cedió. Según Sports Tv Right por reglamento de contrato hay sanciones al club que no cumpla con esta normativa.

Kevin Salvatierra con el balón. Ante Real Santa Cruz destacó. Foto: Daniel Siles